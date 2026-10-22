Самара соберет лучшие народные танцевальные коллективы России

С 23 по 25 октября в Самаре пройдет XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца "Перепляс" — одно из главных событий года в сфере народной хореографии. Более 180 участников из 15 регионов России — от Коми до Красноярского края, от Ханты-Мансийска до Москвы — выйдут на самарские сцены, чтобы показать, как живет традиционный танец сегодня.

"Перепляс" — это не просто конкурс. Это пространство, где традиции соседствуют с новаторством, а академический взгляд на народный танец не мешает смелому творческому эксперименту.

23 октября в 18:30 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Л. Толстого, 109) состоится торжественное открытие фестиваля. Но работать фестиваль начнет уже утром: на площадке "СамАрта" пройдет смотр-конкурс танцевальных программ фольклорных и хореографических коллективов, мастер-класс по традиционной хореографии. Украшением вечера станет показ отрывка из спектакля по обычаям и праздникам русского народного календаря в исполнении заслуженного коллектива народного творчества РФ — хореографического ансамбля "Вензеля" из Пензы.

Фестиваль объединяет тех, для кого народный танец — дело жизни: фольклорные ансамбли и исполнителей, хореографов, исследователей традиции и простых зрителей, готовых открыть для себя красоту и силу народного танца.

Главная цель конкурса — сохранить и актуализировать традиционный народный танец как часть нематериального этнокультурного достояния России, поддержать самобытные региональные школы и локальные стилевые особенности, а главное — передать это богатство детям и молодежи.

В конкурсной программе — танцы, собранные в экспедициях и бережно восстановленные по записям этнографов, а также авторские постановки на основе местных традиций. География участников впечатляет: Вологодская, Самарская, Челябинская, Нижегородская, Московская, Тверская, Брянская, Саратовская, Кемеровская, Свердловская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Коми и Москва. Каждый коллектив привезет то, чем сильна его земля: хороводы и кадрили, пляски и переплясы, бытовые и обрядовые формы.

Отдельная номинация есть для аккомпаниаторов — на лучшее сопровождение. Живой звук гармони, балалайки, бубна и народного пения станет полноправным участником сцены.

24 октября, в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104) пройдут конкурсные выступления коллективов и аккомпаниаторов, лекция по традиционной хореографии, круглый стол для руководителей. Особое внимание организаторы уделяют молодежи: именно для нее придумали вечерку. Это интерактивная площадка, где молодые исполнители увидят лучшие образцы традиционной хореографии, сами встанут в круг, чтобы перенять манеру исполнения у мастеров из разных регионов.

25 октября в "Дирижабле" состоится заключительный гала-концерт фестиваля-конкурса и церемония награждения победителей.

Фестиваль учрежден министерством культуры РФ и Государственным Российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова при поддержке министерства культуры Самарской области. Организатор — ГБУК "Агентство социокультурных технологий".

Вход на фестиваль-конкурс свободный.