Самара соберет лучшие народные танцевальные коллективы России

С 23 по 25 октября в Самаре пройдет XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца "Перепляс" — одно из главных событий года в сфере народной хореографии. Более 180 участников из 15 регионов России — от Коми до Красноярского края, от Ханты-Мансийска до Москвы — выйдут на самарские сцены, чтобы показать, как живет традиционный танец сегодня.
"Перепляс" — это не просто конкурс. Это пространство, где традиции соседствуют с новаторством, а академический взгляд на народный танец не мешает смелому творческому эксперименту.
23 октября в 18:30 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Л. Толстого, 109) состоится торжественное открытие фестиваля. Но работать фестиваль начнет уже утром: на площадке "СамАрта" пройдет смотр-конкурс танцевальных программ фольклорных и хореографических коллективов, мастер-класс по традиционной хореографии. Украшением вечера станет показ отрывка из спектакля по обычаям и праздникам русского народного календаря в исполнении заслуженного коллектива народного творчества РФ — хореографического ансамбля "Вензеля" из Пензы.
Фестиваль объединяет тех, для кого народный танец — дело жизни: фольклорные ансамбли и исполнителей, хореографов, исследователей традиции и простых зрителей, готовых открыть для себя красоту и силу народного танца.
Главная цель конкурса — сохранить и актуализировать традиционный народный танец как часть нематериального этнокультурного достояния России, поддержать самобытные региональные школы и локальные стилевые особенности, а главное — передать это богатство детям и молодежи.
В конкурсной программе — танцы, собранные в экспедициях и бережно восстановленные по записям этнографов, а также авторские постановки на основе местных традиций. География участников впечатляет: Вологодская, Самарская, Челябинская, Нижегородская, Московская, Тверская, Брянская, Саратовская, Кемеровская, Свердловская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Коми и Москва. Каждый коллектив привезет то, чем сильна его земля: хороводы и кадрили, пляски и переплясы, бытовые и обрядовые формы.
Отдельная номинация есть для аккомпаниаторов — на лучшее сопровождение. Живой звук гармони, балалайки, бубна и народного пения станет полноправным участником сцены.
24 октября, в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104) пройдут конкурсные выступления коллективов и аккомпаниаторов, лекция по традиционной хореографии, круглый стол для руководителей. Особое внимание организаторы уделяют молодежи: именно для нее придумали вечерку. Это интерактивная площадка, где молодые исполнители увидят лучшие образцы традиционной хореографии, сами встанут в круг, чтобы перенять манеру исполнения у мастеров из разных регионов.
25 октября в "Дирижабле" состоится заключительный гала-концерт фестиваля-конкурса и церемония награждения победителей.
Фестиваль учрежден министерством культуры РФ и Государственным Российским домом народного творчества имени В. Д. Поленова при поддержке министерства культуры Самарской области. Организатор — ГБУК "Агентство социокультурных технологий".
Вход на фестиваль-конкурс свободный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.