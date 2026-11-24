География проекта "Кинолетопись городов Поволжья" (12+) продолжает расширяться. К инициативе присоединились Альметьевск, Арзамас, Ижевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Новочебоксарск, Пермь, Салават, Уфа и Чебоксары. Это важный шаг в деле сохранения исторического и культурного наследия регионов.

Проект представляет собой единую видеохронику, которую создают молодые авторы из разных субъектов Приволжского федерального округа. Инициатива объединяет кинодокументалистику, культуру и туризм, позволяя молодежи стать полноценными соавторами истории. Благодаря этому у городов ПФО формируется общий архив, основанный на локальных сюжетах и взгляде нового поколения.

Проект реализуется Самарским областным центром развития кинохроники совместно с Ассоциацией городов Поволжья при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Его главная цель — сохранить историко-культурное многообразие волжских городов для будущих поколений.

Ранее к работе уже подключились Казань, Самара, Нижний Новгород, Новокуйбышевск, Пенза, Сызрань, Ульяновск, Тольятти, Астрахань, Волгоград, Йошкар-Ола, Киров, Лениногорск и Оренбург.

Расширение географии проекта означает, что зрители увидят еще больше уникальных региональных историй. Новые выпуски "Кинолетописи" (12+) продолжают регулярно появляться в открытом доступе.