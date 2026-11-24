География проекта "Кинолетопись городов Поволжья" (12+) продолжает расширяться. К инициативе присоединились Альметьевск, Арзамас, Ижевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Новочебоксарск, Пермь, Салават, Уфа и Чебоксары. Это важный шаг в деле сохранения исторического и культурного наследия регионов.
Проект представляет собой единую видеохронику, которую создают молодые авторы из разных субъектов Приволжского федерального округа. Инициатива объединяет кинодокументалистику, культуру и туризм, позволяя молодежи стать полноценными соавторами истории. Благодаря этому у городов ПФО формируется общий архив, основанный на локальных сюжетах и взгляде нового поколения.
Проект реализуется Самарским областным центром развития кинохроники совместно с Ассоциацией городов Поволжья при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Его главная цель — сохранить историко-культурное многообразие волжских городов для будущих поколений.
Ранее к работе уже подключились Казань, Самара, Нижний Новгород, Новокуйбышевск, Пенза, Сызрань, Ульяновск, Тольятти, Астрахань, Волгоград, Йошкар-Ола, Киров, Лениногорск и Оренбург.
Расширение географии проекта означает, что зрители увидят еще больше уникальных региональных историй. Новые выпуски "Кинолетописи" (12+) продолжают регулярно появляться в открытом доступе.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?