В Тольятти снимают драматический сериал "Чужой огород"

Самарская область вновь стала площадкой для съемок сериала. На этот раз в регионе работает компания "ВайТ Медиа" по заказу онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ. В центре сюжета драмы "Чужой огород", основанной на реальных событиях, — майор милиции Дмитрий Огородников. В 90-е годы он бросает вызов криминальным структурам Тольятти.
Главную роль в сериале сыграет Павел Прилучный. Центральные роли также исполнят Даниил Воробьёв, Валерия Астапова, Сергей Городничий, Артём Волобуев и другие.
Режиссер картины — Артём Аксёненко, сценарий подготовил Виктор Двояк, а генеральными продюсерами сериала выступили Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачёва, продюсером от Иви стала Маргарита Мигранова.
"Мне важно было уловить не просто внешнее сходство или манеры, а его внутренний стержень. Почему к нему тянулись люди? Почему ему верили? Я изучал фактуру того времени, чтобы понять логику его поступков. Не хотелось делать "картонного героя". Дмитрий прошел через многое. Мне выпала задача показать живого человека со своими сомнениями и волей. Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж. Люди подходили на улицах, делились воспоминаниями, некоторые даже плакали. Это не просто "кино", это часть их жизни", — рассказал Павел Прилучный.
Главного отрицательного персонажа по прозвищу Баргузин в сериале сыграет актер Даниил Воробьев.
"Съемки проходят удивительно легко, мне очень нравится это. Водитель, который меня возит, шутит, что такого заброшенного Тольятти даже он не видел. Он задается вопросом: "Почему вас возят по таким невыгодным местам и локациям? Тольятти — это совсем другой город, поехали, я покажу!" А я говорю: "А мне нравится и такая его сторона!", — отметил Даниил Воробьев.
Министерство экономического развития региона и Центр кинопроизводства Самарской области оказывают кинокомпании необходимую поддержку и сопровождение в организации съемок.
"Самарская область знаменита своей природной красотой и богатой историей. Регион обладает высоким потенциалом и достоин высокого внимания представителей киноиндустрии. Мы видим их интерес и готовы делать все, чтобы работа творческих команд в регионе была комфортной и эффективной", — отметил зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Создание кинопродуктов — сложный процесс, требующий привлечения городских служб и силовых структур, согласования конкретных съемочных локаций.
"Мы помогали команде сериала согласовать съемки с дрона, съемки на особо охраняемых объектах, на железнодорожном вокзале и на воде. Кроме того, мы помогали организовать перекрытия улиц для съемок сложных сцен со стрельбой и использованием пиротехники", — перечислил генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.
Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?