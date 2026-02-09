В Самаре покажут фильм "Безымянка. В поисках Имени"

В пятницу, 13 февраля, в 18:00 в филиале №23 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы (ул. Севастопольская, 53) покажут фильм Демиана Моргачева "Безымянка. В поисках Имени" (16+).
Также состоится творческая встреча с исполнителем одной из главных ролей, самарским писателем Андреем Олехом.
Фильм "Безымянка. В поисках Имени" - это попытка диалога старой Самары и Безымянки осенью 2025 года. На фоне самого известного городского рабочего района историк-музейщик Леонид Копылов и писатель Андрей Олех ведут диалоги о прошлом и будущем исчезающей фактуры Безымянки - от фуражьих прогулок до патриотического пафоса советского декаданса. Грубый осенний реализм с площади имени Кирова и заброшенные на дно городской памяти исхоженные кварталы.
Вход свободный.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?