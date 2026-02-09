16+
В Самаре покажут фильм "Безымянка. В поисках Имени"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 13 февраля, в 18:00 в филиале №23 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы (ул. Севастопольская, 53) покажут фильм Демиана Моргачева "Безымянка. В поисках Имени" (16+).

Также состоится творческая встреча с исполнителем одной из главных ролей, самарским писателем Андреем Олехом.

Фильм "Безымянка. В поисках Имени" - это попытка диалога старой Самары и Безымянки осенью 2025 года. На фоне самого известного городского рабочего района историк-музейщик Леонид Копылов и писатель Андрей Олех ведут диалоги о прошлом и будущем исчезающей фактуры Безымянки - от фуражьих прогулок до патриотического пафоса советского декаданса. Грубый осенний реализм с площади имени Кирова и заброшенные на дно городской памяти исхоженные кварталы.

Вход свободный.

