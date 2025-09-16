Кинематографисты будущего: образовательное пространство ВГИКа и "Школы 21" открылось в Москве

Студенты ВГИКа и других вузов страны, а также специалисты киноиндустрии смогут изучать использование искусственного интеллекта и нейросетей в кинопроизводстве.
Всероссийский государственный университет кинематографии и "Школа 21" запустили совместное образовательное пространство. Специально для проекта была разработана программа "Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве". Современные цифровые технологии и искусственный интеллект в сочетании с экспертизой и подходами академической школы ВГИКа откроют для студентов и киноиндустрии широкие возможности для развития.
Участников обучения поздравили министр культуры РФ Ольга Любимова, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор ВГИК Владимир Малышев.
Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:
"Школа 21" — уникальный образовательный проект. Он помогает быть на острие разработки и использования новейших цифровых технологий, готовить востребованных цифровых инженеров для всех отраслей и сфер экономики страны. Сегодня мы открываем совместное образовательное пространство "Школы 21" и ВГИК. Теперь во ВГИК классическое кинематографическое образование объединяется с возможностями искусственного интеллекта — это редкая удача стать первопроходцами цифры в кинематографе. Специально для этого проекта мы разработали образовательный курс "Искусственный интеллект и нейросети в кинопроизводстве". Его выпускники станут профессионалами нового поколения, смогут выбирать из целого ряда карьерных траекторий и привнесут в кино новые технологии и смыслы. Цифровые компетенции сегодня — необходимый инструмент, поэтому каждый выпускник получает конкурентное преимущество и широкий выбор карьерных траекторий для развития экономики страны".
Ольга Любимова, министр культуры РФ:
"Благодаря обучению в "Школе 21" студенты могут не только освоить новые технологии, но и научиться интегрировать их в реальные процессы кинопроизводства, что очень востребовано сегодня в российском кино. Символично открытие такого пространства на площадке нашего главного кинематографического вуза, ведь студенты и преподаватели ВГИКа знают всё о прошлом и будущем мирового кинематографа".
Студенты образовательной программы погружаются в практику цифрового производства: работают с нейросетями, тренируются использовать их для генерации сценариев, документации, изображений, аудио и видео, а также изучают цифровой композитинг, монтируют сцены, создают видеоэффекты, работают со звуком, титрами и визуальными переходами. Программа даёт практические знания по управлению проектами на стыке кино и искусственного интеллекта. Основная работа проходит на платформе "Школы 21" с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта и возможностей нейросетевой модели GigaChat от Сбера.
Финальной точкой обучения становится командный проект: участники создают оригинальный AI-native ролик или трейлер фильма либо сериала. Они проходят весь путь: от идеи и распределения задач до монтажа, спецэффектов и предпремьерной подготовки. Такой опыт помогает изучить и реализовать на практике полный цикл создания медиаконтента с использованием нейросетей.
Выпускники программы смогут развиваться как AI-специалисты в кинопроизводстве, цифровые художники и дизайнеры AI-контента, сценаристы-технологи, специалисты по постпродакшену с AI и продюсеры цифровых медиа.
Владимир Малышев, ректор ВГИК:
"Запуск этого образовательного пространства открывает новые горизонты в подготовке будущих специалистов в кино. Сегодня индустрия стремительно меняется, и мы считаем своим долгом помочь студентам изучить инструменты, которые формируют язык современного кинематографа. Сотрудничество со "Школой 21" позволяет объединить академический опыт ВГИКа и передовые цифровые технологии. Мы уверены, что выпускники программы смогут свободно работать с искусственным интеллектом и привнесут в профессию новые творческие решения, которые будут востребованы на практике".
В совместном образовательном пространстве ВГИКа и "Школы 21" участники занимаются по методике "равный равному", где обмениваются знаниями и опытом. Такой подход к обучению позволяет развить технические и мягкие навыки: умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс. Благодаря этому участники смогут быстрее адаптироваться под изменения в процессе съёмок и постпродакшена.
Программа реализуется в формате дополнительного профессионального образования. Уже осенью этого года стартует ещё один поток обучения. Помимо студентов ВГИКа, присоединиться к обучению смогут все желающие.
