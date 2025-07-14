ГТРК "Самара" открывает летнюю серию кинопоказов

Главный медиахолдинг России ГТРК "Самара" объявляет о начале долгожданной летней серии кинопоказов — событии, которое уже стало настоящей традицией для всех любителей кино, телевидения и тех, кто гордится городом. В этом году, как и прежде, ГТРК "Самара" открывает свои двери перед свежим воздухом, солнцем и теплом, приглашая самарцев и гостей города провести незабываемое лето вместе под открытым небом на живописной набережной.
Это не просто фильмы — это истории, которые трогают сердце, вдохновляют и наполняют гордостью за наш город, за его прошлое и настоящее. Каждую неделю канал будет показывать вдохновляющие картины, рассказывающие о настоящих победах, людях, которые делают Самару особенной, и о великих событиях, формировавших её наследие.
В этом сезоне зрителей ждут настоящие кинематографические жемчужины: от драм, наполненных историей и трепетом, до триллеров и биографий — всё, чтобы каждый мог найти что-то особенное для себя. ГТРК "Самара" готова поделиться своими лучшими фильмами: "Тревожные ночи в Самаре", "Обратный отсчёт", "Поднятая целина", "Война и мир", "Человек света", "Пионер Рунета" и "Вторая столица".
Один из зрителей, недавно посетивших кинопоказ, оставил комментарий: "Честно, я в шоке, что ГТРК делает такие вещи настолько давно. 1969 год, насколько я знаю. Тогда только Москва и Питер снимали. А это снимали у нас здесь, в Самаре, и это действительно хороший фильм, удивительно, что ему столько лет!". Такие слова дают понять, насколько важен этот проект для самарцев — шанс обрести новые впечатления, зарядиться позитивом и почувствовать свою причастность к великой истории нашего города.
Следите за новостями в соцсетях и на сайте ГТРК "Самара", ведь именно там публикуется расписание и анонсы ближайших показов. Не пропустите возможность открыть для себя что-то новое, насладиться кино под открытым небом и стать частью этой теплой, живой летней традиции. Встречаемся на набережной — вместе создаем лето, полное ярких эмоций, вдохновения и любви к Самаре!
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?