ГТРК "Самара" открывает летнюю серию кинопоказов

Главный медиахолдинг России ГТРК "Самара" объявляет о начале долгожданной летней серии кинопоказов — событии, которое уже стало настоящей традицией для всех любителей кино, телевидения и тех, кто гордится городом. В этом году, как и прежде, ГТРК "Самара" открывает свои двери перед свежим воздухом, солнцем и теплом, приглашая самарцев и гостей города провести незабываемое лето вместе под открытым небом на живописной набережной.

Это не просто фильмы — это истории, которые трогают сердце, вдохновляют и наполняют гордостью за наш город, за его прошлое и настоящее. Каждую неделю канал будет показывать вдохновляющие картины, рассказывающие о настоящих победах, людях, которые делают Самару особенной, и о великих событиях, формировавших её наследие.

В этом сезоне зрителей ждут настоящие кинематографические жемчужины: от драм, наполненных историей и трепетом, до триллеров и биографий — всё, чтобы каждый мог найти что-то особенное для себя. ГТРК "Самара" готова поделиться своими лучшими фильмами: "Тревожные ночи в Самаре", "Обратный отсчёт", "Поднятая целина", "Война и мир", "Человек света", "Пионер Рунета" и "Вторая столица".

Один из зрителей, недавно посетивших кинопоказ, оставил комментарий: "Честно, я в шоке, что ГТРК делает такие вещи настолько давно. 1969 год, насколько я знаю. Тогда только Москва и Питер снимали. А это снимали у нас здесь, в Самаре, и это действительно хороший фильм, удивительно, что ему столько лет!". Такие слова дают понять, насколько важен этот проект для самарцев — шанс обрести новые впечатления, зарядиться позитивом и почувствовать свою причастность к великой истории нашего города.

Следите за новостями в соцсетях и на сайте ГТРК "Самара", ведь именно там публикуется расписание и анонсы ближайших показов. Не пропустите возможность открыть для себя что-то новое, насладиться кино под открытым небом и стать частью этой теплой, живой летней традиции. Встречаемся на набережной — вместе создаем лето, полное ярких эмоций, вдохновения и любви к Самаре!