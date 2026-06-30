Самарские волонтеры рассказали о "Море добрых дел"

На площадке Самарской губернской думы в рамках фестиваля "Земля открытий" прошел круглый стол, на котором представители некоммерческих организаций обсудили актуальные темы: как встраивать в свои проекты региональную повестку и как продвигать свои идеи в целях привлечения инвесторов и добровольцев с помощью такого инструмента, как видеоконтент.

"Земля открытий" - федеральный проект, направленный на создание сильных региональных брендов. Его главным событием служит конкурс видео, которые снимают авторы всей страны, рассказывая о своей малой родине или о тех местах и событиях, что произвели на них яркое впечатление.

Одна из номинаций конкурса - "Море добрых дел" - повествует об успешных социальных проектах. Эта номинация и стала поводом для того, чтобы на главной фестивальной площадке в Самарской губернской думе собрались представители НКО области и обсудили тему "Социальные и волонтерские проекты как инструмент продвижения территории: смыслы, партнерства, видеоконтент". Мероприятие прошло по инициативе и при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области и компании "Логика молока".

Участники посмотрели фильмы-призеры конкурса в номинации "Море добрых дел": "Сад добрых дел" (ООО "Сахалинская Энергия") и "Smartavia тут рядом" (Северо-Западный федеральный округ). Проекты подтвердили, что сегодня просто необходимо опираться на видеоконтент, чтобы привлечь к проектам партнеров разного уровня.

Спикеры круглого стола поделились своим опытом создания эффективного видеоконтента. Анастасия Кнор, директор СРОО "За информационное общество", подчеркнула, что благодаря вдохновляющим роликам удалось масштабировать географию "Том Сойер Феста". Сейчас проект по восстановлению исторической среды охватывает более 80 городов. Проектная видеотека рассказывает о ходе работ, демонстрирует наглядно результаты деятельности волонтеров, повествует об общении единомышленников, делится реставрационными лайфхаками. Видеоконтент вдохновляет добровольцев, которых беспокоит состояние городской инфраструктуры.

Инесса Панченко, инициатор и участник многих благотворительных проектов в Самарской области, пришла на встречу со своими коллегами, сестрами милосердия Елизавето-Варваринского сестричества. Они помогают одиноким и брошенным людям. Благодаря тому, что сестры рассказывают и показывают ролики о своей деятельности, где только возможно, обитель сестричества является самой крупной в стране. По мнению Инессы, важно, чтобы наш регион воспринимался жителями и гостями не только как космическая столица или город-курорт, но и как место, где зарождаются идеи милосердия. А воплотить в жизнь эту гуманистическую задачу без создания и распространения видеоконтента просто невозможно.

Модератором круглого стола выступила Татьяна Голуб, эксперт и партнер фестиваля "Земля открытий", региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока". Она рассказала о том, как к экскурсионному проекту "Самаралакто", который стартовал с нулевой точки, за 10 лет присоединились еще три завода компании. На предприятиях за это время побывало более 100 тыс. человек, в онлайн-режиме с заводом ежегодно знакомятся 2,5 тыс. экскурсантов. Сегодня "Самаралакто" - участник масштабных федеральных проектов "Билет в будущее", "Открытая промышленность".

"Мы выбрали для себя "хитрый" путь: поощряем, награждаем участников экскурсий, которые снимают ролики в ходе знакомства с заводом. Таким образом получаем органический видеоконтент, вовлекающий в наш проект новых людей. Сегодня экскурсионная группа собирается буквально за минуты после открытия регистрации. Наш проект - не только о "Самаралакто", но и о промышленном потенциале Самарской области", - рассказала Татьяна Голуб.

Мария Пушкина, руководитель PR-направления Поволжского банка ПАО "Сбербанк", и Ирина Опарина, PR-менеджер "Milimon Team", раскрыли тайну рождения экскурсии "Самара - хлебная столица". Узнав, что самарская пшеница "белотурка" поставлялась императорскому двору, они поняли, что нельзя пройти мимо этого факта: надо создавать проект, объединяющий социальные и маркетинговые задачи, работающий и в интересах бизнеса, и в интересах общества. Так родился маршрут бесплатной экскурсии, которую самарцы и гости города могут пройти в своем темпе, скачав приложение на сайте.

"Такие встречи помогают увидеть регионы через людей, их инициативы и добрые дела. Сегодня социальные проекты становятся частью живого образа территории: они формируют доверие, создают партнерства и помогают решать конкретные задачи местных сообществ. Для Самарской области это особенно значимо: у нас есть сильные некоммерческие организации, активные компании, общественные лидеры и большой потенциал для совместных проектов. Видеоконтент в этой работе играет ключевую роль - он переводит разговор о добрых делах с языка отчетов в плоскость живых историй, показывает человеческий смысл инициатив и помогает привлекать новых участников, партнеров и добровольцев", - поделилась впечатлениями Анастасия Беленкова, председатель отделения НСКВ в Самарской области, организатор круглого стола, партнер и эксперт фестиваля.

Вывод, к которому пришли участники круглого стола: Самарская земля богата интересными идеями и креативными людьми, благодаря чему многие региональные проекты выходят на федеральный уровень.