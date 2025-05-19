Стали известны сроки реставрации самарского театра драмы

На реставрацию здания Самарского академического театра драмы имени Максима Горького потребуется два года. Сроки проведения работ утверждены. Они обозначены в программе социально-экономического развития региона.
Судя по документу, власти рассчитывают получить положительное заключение государственных экспертиз на скорректированный проект в мае 2026 года. На август 2026 г. они наметили заключение государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ. Завершить их планируется в августе 2028 года, ввести объект в эксплуатацию — в ноябре 2028 года.
В рамках реставрации зданию вернут вид конца XIX века. Будут раскрыты сохранившиеся исторические фасады со стороны ул. Фрунзе и Куйбышева, площади имени Чапаева. То есть образа "пряничного домика" у здания уже не будет. Посмотрите эскизы.
На месте хозяйственного двора театра со стороны Пушкинского сквера планируется воссоздание Пушкинских павильонов для обеспечения входа в новый малый зал. Его обустроят в подземном пространстве.
Последние комментарии
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.
А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??
Достойная организация!
Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.
Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!