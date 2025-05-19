Стали известны сроки реставрации самарского театра драмы

На реставрацию здания Самарского академического театра драмы имени Максима Горького потребуется два года. Сроки проведения работ утверждены. Они обозначены в программе социально-экономического развития региона.

Судя по документу, власти рассчитывают получить положительное заключение государственных экспертиз на скорректированный проект в мае 2026 года. На август 2026 г. они наметили заключение государственного контракта на проведение ремонтно-реставрационных работ. Завершить их планируется в августе 2028 года, ввести объект в эксплуатацию — в ноябре 2028 года.

В рамках реставрации зданию вернут вид конца XIX века. Будут раскрыты сохранившиеся исторические фасады со стороны ул. Фрунзе и Куйбышева, площади имени Чапаева. То есть образа "пряничного домика" у здания уже не будет. Посмотрите эскизы.

На месте хозяйственного двора театра со стороны Пушкинского сквера планируется воссоздание Пушкинских павильонов для обеспечения входа в новый малый зал. Его обустроят в подземном пространстве.