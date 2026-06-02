16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, как будет выглядеть Дом купчихи Давыдовой после реставрации Дом Промышленности хотят исключить из реестра объектов культурного наследия В Самаре пройдет лекция Олега Баулина о деревянном зодчестве Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре Реставрацию больницы общества Красного Креста оценили в 1,4 млрд рублей

Архитектура Культура

Стало известно, как будет выглядеть Дом купчихи Давыдовой после реставрации

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Московское ООО "Грандинжиниринг" разработало научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом купчихи Давыдовой А.В.". Он расположен на пересечении улиц Некрасовской и Самарской, д. 76-78/81а.

Фото: ООО "Грандинжиниринг"

Проектом предлагается сохранить для современного использования ОКН и выполнить перечень работ, состоящий из 80 пунктов. В частности, предстоит отреставрировать фасад, воссоздать утраченные элементы деревянных кронштейнов и наличников по сохранившимся образцам, заменить железобетонную лестницу в приямке по ул. Самарской, заменить входную дверь на стеклянную, провести работы, связанные с электричеством, отремонтировать крышу, установить водосточную систему и т. п.
В тексте документации отмечается, что решения, принятые в проекте, разработаны с учетом бережного отношения к предметам охраны памятника и направлены на дальнейшее использование ОКН регионального значения с учетом современных требований.

фото: ООО "Грандинжиниринг"

"Установлены следующие требования: не проводить работы, изменяющие облик, объемно планировочные и конструктивные решения и структуры <…>. Предложенные проектом работы не влияют на перечисленное", — сообщается в проектной работе.

В научно-проектной документации также дана характеристика здания ("архитектурное решение здания в стиле эклектики отличается гармоничным сочетанием лаконичных кирпичных и деревянных декоративных элементов") и приводится историческая справка. Специалисты ссылаются в ней на документы архивных фондов Центрального государственного архива Самарской области:
"В расчетных книгах Самарской городской управы по сбору государственного налога с недвижимых имуществ за 1871–1877 гг. указано, что владельцем дворового места во 2-й части Самары в 62 квартале на углу Самарской и Предтеченской улиц (ныне угол улиц Самарской и Некрасовской) был священник Василий Яковлевич Майеранов. В 1879–1911 гг. дворовое место (с 1910 г. — 3-й части) принадлежало самарской мещанке Анне Васильевне Давыдовой <…>. В январе 1912 г. дворовое место А. В. Давыдовой перешло в собственность. самарского мещанина Маркела Михайловича Шигаева. В октябре 1915 г. имущество М. М. Шигаева перешло в собственность Василия, Алексея, Андрея и Александра Маркеловичей Шигаевых".

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Аркадий Галицын 31 марта 2025 10:34 Самарский элеватор включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

А снести это, уродующее всю округу здание, может дешевле будет??

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5