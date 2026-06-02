Стало известно, как будет выглядеть Дом купчихи Давыдовой после реставрации

Московское ООО "Грандинжиниринг" разработало научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом купчихи Давыдовой А.В.". Он расположен на пересечении улиц Некрасовской и Самарской, д. 76-78/81а.

Проектом предлагается сохранить для современного использования ОКН и выполнить перечень работ, состоящий из 80 пунктов. В частности, предстоит отреставрировать фасад, воссоздать утраченные элементы деревянных кронштейнов и наличников по сохранившимся образцам, заменить железобетонную лестницу в приямке по ул. Самарской, заменить входную дверь на стеклянную, провести работы, связанные с электричеством, отремонтировать крышу, установить водосточную систему и т. п.

В тексте документации отмечается, что решения, принятые в проекте, разработаны с учетом бережного отношения к предметам охраны памятника и направлены на дальнейшее использование ОКН регионального значения с учетом современных требований.

фото: ООО "Грандинжиниринг"

"Установлены следующие требования: не проводить работы, изменяющие облик, объемно планировочные и конструктивные решения и структуры <…>. Предложенные проектом работы не влияют на перечисленное", — сообщается в проектной работе.

В научно-проектной документации также дана характеристика здания ("архитектурное решение здания в стиле эклектики отличается гармоничным сочетанием лаконичных кирпичных и деревянных декоративных элементов") и приводится историческая справка. Специалисты ссылаются в ней на документы архивных фондов Центрального государственного архива Самарской области:

"В расчетных книгах Самарской городской управы по сбору государственного налога с недвижимых имуществ за 1871–1877 гг. указано, что владельцем дворового места во 2-й части Самары в 62 квартале на углу Самарской и Предтеченской улиц (ныне угол улиц Самарской и Некрасовской) был священник Василий Яковлевич Майеранов. В 1879–1911 гг. дворовое место (с 1910 г. — 3-й части) принадлежало самарской мещанке Анне Васильевне Давыдовой <…>. В январе 1912 г. дворовое место А. В. Давыдовой перешло в собственность. самарского мещанина Маркела Михайловича Шигаева. В октябре 1915 г. имущество М. М. Шигаева перешло в собственность Василия, Алексея, Андрея и Александра Маркеловичей Шигаевых".