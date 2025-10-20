На одном из домов Самары обнаружили рекламную вывеску 100-летней давности

На ул. Молодогвардейской, 55 во время капремонта фасада обнаружилась рекламная вывеска начала ХХ века. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Иван Носков.

Мэр отметил, что вывеску решили сохранить, для чего муниципалитет договорился с Фондом капремонта. В ближайшее время этот участок фасада законсервируют, а впоследствии специалисты отреставрируют вывеску и сделают ее историческим арт-объектом.

Также Иван Носков сообщил, что власти города приняли решение урегулировать механизм реставрации исторических домов.

"Подчеркну — исторических, но не признанных объектами культурного наследия. По ОКН вся нормативная база разработана и действует, а что касается исторических зданий — есть много неурегулированных вопросов. В данном конкретном случае вывеску удалось сохранить "в режиме ручного управления", но необходимо, чтобы в дальнейшем это происходило автоматически и было закреплено в нормативных документах", - прокомментировал мэр.

Глава города отметил, что предстоит совместная работа с Фондом капремонта региона, с архивами, планируется создавать четкие и подробные паспорта исторических домов, па ри ремонте фасадов восстанавливать историческую колеровку таких зданий.

"Стоит задача привести все видовые фасады не просто в нормальный вид, но и постараться восстановить архитектурный облик улиц, разработанный архитекторами сто лет назад. Конечно, это работа не одного года, а пяти-семи лет. Подобная успешная практика — создание паспортов исторических домов — уже есть у других регионов России. Будем перенимать полезный Самаре опыт", - заключил он.