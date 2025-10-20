На одном из домов Самары обнаружили рекламную вывеску 100-летней давности

На ул. Молодогвардейской, 55 во время капремонта фасада обнаружилась рекламная вывеска начала ХХ века. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Иван Носков.
Мэр отметил, что вывеску решили сохранить, для чего муниципалитет договорился с Фондом капремонта. В ближайшее время этот участок фасада законсервируют, а впоследствии специалисты отреставрируют вывеску и сделают ее историческим арт-объектом.
Также Иван Носков сообщил, что власти города приняли решение урегулировать механизм реставрации исторических домов.
"Подчеркну — исторических, но не признанных объектами культурного наследия. По ОКН вся нормативная база разработана и действует, а что касается исторических зданий — есть много неурегулированных вопросов. В данном конкретном случае вывеску удалось сохранить "в режиме ручного управления", но необходимо, чтобы в дальнейшем это происходило автоматически и было закреплено в нормативных документах", - прокомментировал мэр.
Глава города отметил, что предстоит совместная работа с Фондом капремонта региона, с архивами, планируется создавать четкие и подробные паспорта исторических домов, па ри ремонте фасадов восстанавливать историческую колеровку таких зданий.
"Стоит задача привести все видовые фасады не просто в нормальный вид, но и постараться восстановить архитектурный облик улиц, разработанный архитекторами сто лет назад. Конечно, это работа не одного года, а пяти-семи лет. Подобная успешная практика — создание паспортов исторических домов — уже есть у других регионов России. Будем перенимать полезный Самаре опыт", - заключил он.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно