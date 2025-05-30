Молодой архитектор Денис Баранов рассказал о победе в конкурсе "Идеи, преображающие города"

Архитектор из Самары Денис Баранов, студент 4 курса Академии строительства и архитектуры СамГТУ стал победителем VIII Всероссийского конкурса молодых архитекторов и урбанистов "Идеи, преображающие города". В интервью "Волга Ньюс" он рассказал о своем проекте и поделился впечатлениями от конкурса.

фото предоставлено спикером

— Денис, расскажите о себе.

— Я учусь на 4 курсе в СамГТУ на кафедре архитектуры и дизайна, параллельно работаю в этой же сфере. Часто принимаю участие в конкурсах для того, чтобы собрать достойное портфолио, которое поможет мне в дальнейшем и с поступлением в магистратуру, и с трудоустройством.

— Вы в первый раз участвовали в конкурсе?

— В конкурсе "Идеи, преображающие города" я участвую уже третий год подряд. В прошлом году я занял третье место с проектом по благоустройству территории у дачи К. Головкина ("Дом со слонами"). В 2023 году я занял второе место с проектом "Артерия" по благоустройству территории около Самарского университета.

— Что в этом году помогло победить?

— Думаю, оформление презентации, да и в целом задумка получилась более проработанной.

— Как назвался проект, с которым вы одержали победу?

— "Непарадная — Парадная". Это проект благоустройства у Молодёжного многофункционального центра, который находится на проспекте Масленникова, 37.

— Почему в качестве своего проекта выбрали именно это место?

— Мне поступила задача от самого Молодежного центра. Так как центр был открыт недавно, в конце 2023 года, его территория нуждается в благоустройстве.

В начале проектирования был проведен опрос как местных жителей, так и посетителей центра. Анализ результатов позволил определить главные потребности, в числе которых: зона ожидания, амфитеатр, прогулочная зона, лекторий, зона отдыха, парковка. Сама концепция проекта состоит из двух частей: зоной перед зданием и за ним, они впоследствии и стали парадной и не парадной соответственно.

В чем же заключается концепция. Парадная — зона, отсылающая нас к питерским парадным, что-то торжественное, величественное, притягивающее к себе взгляды. Именно поэтому главным элементом этой парадной, стала люстра над главной площадью.

Непарадная — зона, идея которой была основана на таком феномене как "Самарский двор", отлично описываемом в одноименной книге. Самарский двор — это что-то камерное, что-то известное только местным жителям, и, проходя мимо по улице, вы и не узнаете, что происходит за стенами домов. Таким двором и стала территория за Молодежным центром.

— Будет ли реализован ваш проект?

— Наш прежний губернатор ознакомился с проектом и выразил уверенность в необходимости его осуществления, но в связи со сложившейся ситуацией дальнейшая судьба проекта на данный момент остается неясной.

— Какие у вас в целом впечатления от конкурса?

— Организация конкурса была на высоком уровне. Места для выступлений и церемонии награждения были отлично подобраны. Скорее всего, это мое заключительное участие в данном конкурсе, так как уже в будущем году я буду активно заниматься дипломной работой.

— Что пожелаете будущим участникам конкурса "Идеи, преображающие города"?

— Главный совет, который бы я им дал, это научиться правильно доносить свои мысли на выступлении. Некоторые люди путаются в словах, стесняются или боятся публики, из-за чего суть их идей порой не доходит до жюри и других участников. Поэтому я советую быть увереннее в себе и четко доносить свои мысли.