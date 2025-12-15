16+
В Самаре пройдет международный архитектурный фестиваль "ЭкоБерег"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области и общероссийская творческая профессиональная общественная организация "Союз архитекторов России" подписали соглашение о проведении в Самаре международного архитектурного фестиваля "ЭкоБерег".

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Фестиваль состоится в сентябре 2026 г. и будет включать комплекс мероприятий разного формата, нацеленных на привлечение внимания профессионалов и широкой общественности к перспективам развития прибрежных территорий и береговых пространств, проблематике этих зон, а также инновационным идеям, способным помочь в создании комфортной городской среды.

В рамках мероприятия пройдет обширная деловая программа с участием мастеров архитектуры, специализирующихся на проектах прибрежной инфраструктуры. Также будет организована специальная культурная, экскурсионная и спортивная программы.

В Самаре проведут уже 15-й по счету фестиваль. За время его существования в нем приняли участие архитекторы более чем из 50 стран. Одна из важнейших его составляющих - проведение профессионального конкурса среди архитекторов на создание проекта по преобразованию конкретной береговой зоны.  

Президент "Союза архитекторов России" Николай Шумаков отметил, что у Самары есть уникальные возможности для проведения масштабного архитектурного события, связанного именно с Волгой: "Весь город - это прибрежные территории, кругом вода. И все эти территории можно привести в красивый вид. Тематику конкурса определяет принимающая фестиваль сторона. Согласно нашей практике, предложение победителя конкурса ложится в основу работы над той или иной территорией".

Задача фестиваля и самого конкурса - привлечь внимание к развитию прибрежных территорий Самарской области. Архитекторы из России и других стран будут работать над предложениями по преобразованию одной из береговых зон.  

Совершенствование градостроительной политики для повышения качества жизни людей и обеспечению комфортной и безопасной городской среды в Самарской области - одна из ключевых задач, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев во время обсуждения предстоящего события подчеркнул, что региону важен профессиональный результат: "Что именно получит Самарская область после фестиваля? Нам требуется комплексный и точный разбор территорий. Мы подготовим четкое техническое задание - и в итоге должны получить не просто красивую визуализацию, а прикладные проектные решения, которые можно включить в программы развития и воплотить в строительстве".

Специалисты региона готовят перечень территорий в Самаре и области, требующих преобразования. Он будет открыт для общественности в ближайшее время, а самую востребованную для преображения территорию определят путем народного голосования. Затем, в феврале 2026 г., объявят соответствующий конкурс среди архитекторов.

