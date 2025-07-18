Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработает компания владельца синагоги

Стала известна компания, которая выиграла торги на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ по сохранению особняка Субботина-Шихобалова на ул. Алексея Толстого, 3 в Самаре. Контракт подписан с московским АО "Агентство развития перспективных технологий".

По данным ИАС Seldon.Basis, компания была создана в 2013 г. и специализируется на строительстве зданий. В 2024 г. АО "АРПТ" получило госконтрактов на 10 млрд рублей. Основными контрагентами по ним выступали Минкульт РФ, Фонд капремонта Москвы и ГБУ Москвы "Автомобильные дороги". Выручка за 2024 г. составила 17 млрд руб., чистая прибыль - 1 млрд рублей. Гендиректором компании выступает Денис Дударев. В прошлом году СМИ сообщали, что он выкупил синагогу ХVII века в белорусском Слониме и планирует ее восстановить.

Напомним, на торги, которые проводил Минкульт РФ, заявлялось три участника, названия которых не раскрывались. Победил подрядчик, предложивший разработку проекта за самую высокую стоимость — 179,1 млн руб., при начальной цене контракта в 180 млн рублей. Контракт должен быть исполнен до февраля 2027 года.

Проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения 1878–1879 гг. (арх. В. А. Шретер, Де-Рошфор) будет разбит на несколько стадий: предварительные работы, комплексные научные исследования, в том числе инженерные изыскания, эскиз и проект реставрации и приспособления, рабочая и сметная документация.

В июне 2024 г. Вячеслав Федорищев сообщал, что объект реконструируют в течение трех лет. Планируется, что после реконструкции в здании создадут музейно-выставочное пространство с проектами из ведущих федеральных музеев.