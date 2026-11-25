В среду, 25 ноября, в Москве стартовал XXVIII Всемирный Русский Народный Собор. Международный духовно-общественный форум, объединяющий представителей государственной власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеров общественных объединений, деятелей науки и культуры, делегатов русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя (Москва).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также принял участие в работе Собора. Поприветствовав участников секции "Благотворительность и милосердное служение. Продолжение традиций", он сделал акцент на теме, которая напрямую связана с традициями, объединяющими поколения российского народа, и представил опыт Самарской области.

"Для нашего региона и для меня лично большая честь - стать частью такого масштабного события, как Всемирный Русский Народный Собор, - подчеркнул губернатор. - Традиции милосердия нас объединяют. Чем больше мы узнаем свою историю, тем больше понимаем, что настоящая скрепа - это наше единство".

Руководитель области напомнил, что в Самарском регионе традиции милосердия были заложены еще в XIX веке, когда самарские купцы Шихобаловы возводили храмы, приюты и больницы, а на пожертвования семьи Курлиных в Самаре содержался один из первых в России вдовий дом - убежище для женщин, оставшихся без средств к существованию. В 1877 году самарское дворянство и купцы на свои средства создали Самарское знамя, ставшее символом братской помощи и переданное болгарским ополченцам в годы русско-турецкой войны.

Сегодня благодаря неравнодушным гражданам - добровольцам, представителям некоммерческих организаций и социальных служб, а также священнослужителям - традиции милосердия и благотворительности обретают новые формы и масштабы. Меценаты помогают в развитии региона, в том числе в восстановлении памятников истории.

Губернатор сообщил, что ранее на встрече с членом Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, Председателем Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анной Громовой обсуждалась инициатива восстановления памятника Александру II. Эта работа связана в том числе с развитием федерального проекта "Императорский маршрут".

Неоценимую поддержку, по словам Вячеслава Федорищева, оказывает Самарская митрополия:

"Сообща мы помогаем нашим бойцам СВО, их семьям. Неоценимую поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации, оказывает Самарская митрополия. А рядом - тысячи наших жителей, которые делают добрые дела. И все это подтверждает: традиции благотворительности крепки и продолжаются".

В своем выступлении губернатор поблагодарил участников заседания за совместную работу и выразил уверенность в том, что она и в дальнейшем будет способствовать укреплению единства нашего общества, преумножению силы добра.

С приветственными словами к собравшимся также обратились митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, руководитель Исполкома Общественного движения "Народный фронт" Михаил Кузнецов. Во время заседания участники секции обсудили значимые аспекты социального служения и помощи людям - от исторических примеров до конкретных практик и поиска путей взаимодействия между государственными, церковными и общественными организациями.

"Сегодня мы говорим о горящих сердцах, о тех людях, которые жертвуют собой на передовой, которые выносят с поля боя раненых, работают в тылу, помогая всем нуждающимся, - это люди с горящим сердцем. Ведь как сказано: "Да не оскудеет любовь". И мы не должны давать этой любви оскудевать. Своим трудом и своей любовью к ближним, Верой Христовой и доверием Господу во время даже самых тяжелых испытаний мы приумножаем количество добра в мире и мешаем мировому злу приблизиться к границам нашей страны. Связь милосердия с духовной составляющей крайне важна, и эта тема звучит сегодня в каждом выступлении секции "Благотворительность". Мы видим, как духовно-нравственные принципы милосердного служения продолжаются в наши дни. Об этом говорят наши гости и докладчики - своими примерами, своим служением подтверждая, что дух наш не ослабеет, мы крепнем в вере и продолжаем благотворительные традиции", - пояснила Анна Громова.

Также участники и гости форума смогли посетить передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне", подготовленную специалистами Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Великой войны (1914-1918). Летом 2026 года экспозиция была представлена в Самарской области. Тогда же правительство Самарской области, Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о присоединении региона к федеральному историко-культурному туристическому проекту "Императорский маршрут".