Вячеслав Федорищев заявил о необходимости роботизации промышленности страны

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Промышленность" в рамках Московского инвестиционно-промышленного форума. Он проходит в эти дни на площадке Особой экономической зоны "Технополис Москва".

Участие в обсуждении вопросов развития промышленности до 2035 г., восстановления инвестиционной активности и повышения производительности труда приняли министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, президент Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин, а также представители министерств и ведомств, крупных организаций и компаний, главы регионов страны.

Открывая заседание, председатель Комиссии Госсовета отметил, что в современных условиях технологии развиваются быстрее, чем когда-либо. По мнению Вячеслава Федорищева, новые материалы, роботы и искусственный интеллект, биоэкономика за несколько лет преобразуют то, что раньше складывалось десятилетиями. В настоящий момент промышленность переживает структурную трансформацию.

"Меняется и что производим, и как производим. Прежние источники роста во многом исчерпаны. Опорой должны стать гражданские отрасли и внутренний спрос. В цехах все больше роботов и цифровых систем, а значит, нужны другие компетенции. Задача — перейти от адаптации к обновлению — новые мощности, современное оборудование, собственные технологии", — подчеркнул губернатор Самарской области.

Ключевую стратегию промышленного развития страны формирует Минпромторг РФ. "Цель — собственные критические технологии и цепочки добавленной стоимости внутри страны, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Комиссии предстоит выработать предложения: какой должна стать промышленность, какие отрасли станут опорой роста, чем заменим выбывающих работников".

Антон Алиханов отметил, что российская промышленность справилась со всеми возникающими вызовами и смогла сформировать запас прочности. По его словам, сейчас важно продолжать работать над повышением эффективности промышленного комплекса.

"Необходимо консолидировать заказы, в том числе добиваясь приоритета отраслевых стандартов перед корпоративными. В периметре национальных проектов роль интеграторов спроса будут выполнять квалифицированные заказчики, которым предстоит собирать общую потребность. Со всеми отраслевыми ведомствами, отвечающими за разные сферы экономики, необходимо составить долгосрочные балансы спроса и предложения", — сказал Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что любые закупки, в том числе закупки услуг должны работать на загрузку и развитие российской промышленности, что позволит обеспечить работу профицитных мощностей, которые сформировались во многих отраслях инвестиционного спроса.

"Необходимо дальше повышать серийность производства. Мы уже начали увязывать между собой потребности гражданских сфер и "оборонки" по электронным компонентам, химическим веществам, РЗМ и технологиям производства. На отраслевом уровне будем добиваться унификации сырья, материалов и комплектующих", — добавил глава Минпромторга РФ.

Президентом России поставлена задача по запуску нового инвестиционного цикла, ориентированного на увеличение вложений в инновации и промышленность. По данным Росстата, за первые шесть месяцев текущего года инвестиции в основной капитал снизились почти на 10%.

В числе рассматриваемых мер — развитие производства критически важных компонентов, совершенствование инструментов господдержки, обеспечение предприятий доступным долгосрочным финансированием и расширение промышленной кооперации.

Второй блок обсуждения был посвящен производительности труда, автоматизации и роботизации. В частности, рассматривались механизмы стимулирования спроса на отечественные робототехнические решения, региональные программы внедрения роботов и подготовка кадров.

Главное ограничение — люди. Безработица на исторических минимумах. Свободных рабочих рук не хватает. Значит, необходимо расти за счет производительности. "Необходима комплексная роботизация. Точечные решения дают ограниченный эффект, это показал опыт Росатома. У корпорации более 800 внедренных роботов, а роботизация встроена в производственную систему целиком. Такие решения нужно переносить на гражданскую промышленность и на смежников. Для среднего бизнеса путь к роботизации без больших капитальных затрат — это модель "робот как услуга", — отметил Вячеслав Федорищев.

Отдельное внимание было уделено совершенствованию условий работы промышленных кластеров, индустриальных парков, технопарков и особых экономических зон. Спрос на промышленную инфраструктуру остается высоким. Инвестиционную привлекательность сохраняют особые экономические зоны.

Председатель комиссии Госсовета отметил, что необходимые изменения должны затронуть все регионы России. "У Москвы уже есть работающая модель: особые экономические зоны, технопарки, офсетные контракты. Необходимо выработать типовые решения для других субъектов страны. Кроме того, каждому региону нужен свой план роботизации промышленности, включающие конкретные предприятия, приоритетные отрасли, целевые значения плотности роботизации. В эту работу нужно вовлечь участников промышленных кластеров и резидентов индустриальных парков", — считает Вячеслав Федорищев.

"Нам еще предстоит сформировать дальнейшие ориентиры по развитию промышленности после 2030 г. при активном участии отраслевых экспертов, научного сообщества и производителей. Думаю, эту работу нужно организовать на площадке комиссии Госсовета", — подвел итоги заседания комиссии Госсовета Антон Алиханов.

Комментируя итоги заседания, помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что современные реалии требуют перехода в новый инвестиционный и технологический цикл, в котором рост строится на высокотехнологичных отраслях и высокой производительности труда. К 2030 г. обрабатывающая промышленность должна вырасти не менее чем на 40% к уровню 2022 г., а доля отечественной высокотехнологичной продукции — в полтора раза.

"Для этого нужно создавать новое, больше уделять внимания прикладной науке и вкладывать в нее дополнительные ресурсы. Сегодня собственные разработки, инжиниринг и сервис в большей степени обеспечивают технологический суверенитет и устойчивое место на рынке. В приоритете были и остаются несколько ключевых направлений: сквозные технологии, долгосрочный спрос и защита инвестиций. Рассчитываю, что сегодняшнее обсуждение позволит выработать конкретные предложения, которые Правительство сможет учесть при уточнении документов стратегического планирования и инструментов достижения целей, поставленных президентом", — подчеркнул секретарь Госсовета.