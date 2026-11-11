Вячеслав Федорищев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Самаре

Губернатор Вячеслав Федорищев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Дмитрий Кудряшов во время встречи рассмотрели вопросы развития спорта в Самарской области.

Руководитель региона во время беседы отметил, что школа бокса активно развивается благодаря выдающимся тренерам и желанию молодежи заниматься этим видом спорта. "Мы гордимся нашей школой бокса и знаем, что она на хорошем счету. У нас есть задача максимально популяризировать среди молодежи все виды спорта. Боевым искусствам мы уделяем особое значение, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — У нас есть школы Василия Шишова, Олега Саитова и другие. Они по-настоящему привлекательны для спортсменов".

Он добавил, что в регионе проводится множество спортивных соревнований по боксу. В их числе международные встречи "Бокс на Волге", Кубок России по боксу на призы двухкратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, а также всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя кубка мира, 3-кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия Шишова. Последние — как раз стартовали в Самаре 10 ноября в спорткомплексе "МТЛ Арена". Финальные бои состоятся 14 ноября, посмотреть их могут все желающие.

"У нас есть договоренности о том, что международный турнир Ural FC будет проводиться ежегодно в сентябре здесь, в Самарской области. Мы сейчас определяемся с видами единоборств. В первую очередь нам интересны бокс и бой на кулаках. Это то, что популярно и зрелищно. Мы хотим проводить в полном смысле международный чемпионат единоборств. Это то, что у нас уже запланировано, есть партнеры. И самое главное, что с вашей поддержкой все будет достойно, мы это знаем точно", — отметил губернатор. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении партнерских отношений с Федерацией бокса России.

"Очень рад, что Дмитрий Кудряшов является частью большой семьи Федерации бокса России. Не только потому, что мы с ним в одном дворе росли, а потому что здесь, в Самаре, когда он выступает — это отдельное событие, и очень многие приходят, зная, что Кудряшов дерется и побеждает", — обратился губернатор к спортсмену.

"Да, вы верно отметили, говоря про Дмитрия Александровича — Русскую Кувалду. На самом деле бои с его участием очень зрелищные, всегда яркие, они нравятся зрителям", — добавил Александр Беспутин.

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что в Самарская область является "боксерской землей". "В январе следующего года будем проводить в регионе Кубок России, восьмерки сильнейших в каждом весе. Объединим его с женским турниром. Он получит особый статус, потому что мы будем отбирать спортсменов на чемпионат мира, там же будут разыгрываться олимпийские лицензии. Для нас это будет основным и самым важным событием в боксе в России", — подчеркнул Александр Беспутин и пригласил губернатора на церемонию открытия Кубка России.