Самарские власти отказались от идеи перевода МКД на новую систему оплаты вывоза мусора

Правительство Самарской области завершило анализ возможности перевода многоквартирных домов на систему оплаты вывоза мусора по числу жильцов. Итоговое решение губернатор Вячеслав Федорищев озвучил на оперативном совещании в понедельник, 19 октября.
Изначально и для индивидуальных, и для многоквартирных домов расчет оплаты вели исходя из площади жилья. Это многие называли несправедливым. В 2024 году в рамках мусорной реформы ИЖС перевели на новую систему оплаты. Расчет теперь ведут по числу жильцов - посмотрите формулу. Перевод МКД на эту систему застопорился, а теперь его и вовсе отменили.
"Такой механизм для МКД не подходит. Это будет очень существенное ухудшение условий для многодетных семей, которым мы всегда уделяем особое внимание. В этом не будет экономического эффекта. Да, операторы подзаработают чуть больше, но людям будет хуже. Решение принято, оно взвешенное и обжалованию не подлежит", - заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит