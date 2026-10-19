Самарские власти отказались от идеи перевода МКД на новую систему оплаты вывоза мусора

Правительство Самарской области завершило анализ возможности перевода многоквартирных домов на систему оплаты вывоза мусора по числу жильцов. Итоговое решение губернатор Вячеслав Федорищев озвучил на оперативном совещании в понедельник, 19 октября.

Изначально и для индивидуальных, и для многоквартирных домов расчет оплаты вели исходя из площади жилья. Это многие называли несправедливым. В 2024 году в рамках мусорной реформы ИЖС перевели на новую систему оплаты. Расчет теперь ведут по числу жильцов - посмотрите формулу. Перевод МКД на эту систему застопорился, а теперь его и вовсе отменили.

"Такой механизм для МКД не подходит. Это будет очень существенное ухудшение условий для многодетных семей, которым мы всегда уделяем особое внимание. В этом не будет экономического эффекта. Да, операторы подзаработают чуть больше, но людям будет хуже. Решение принято, оно взвешенное и обжалованию не подлежит", - заключил губернатор.