Как с осени будут рассчитывать плату за вывоз мусора для самарцев: формула

С 1 сентября для жителей индивидуальных домов в городах Самарской области будут по-новому рассчитывать плату за вывоз мусора. Волга Ньюс подготовил инфографику с формулой.

Постановление об изменении системы расчета уже принято. Теперь начислять плату будут не по площади дома, а по числу жильцов - точнее, зарегистрированных в помещении граждан.

Действующий регоператор по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - озвучил и формулу, по которой будут вести расчет: количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев.

Сейчас стоимость вывоза кубометра мусора установлена в размере 622,07 рубля. Это единый тариф. Что касается норматива накопления ТКО, то власти решили использовать тот, что установлен для многоквартирных домов в муниципальных районах, - 1,95 кубометра в год на 1 человека.

С учетом этих параметров в месяц плата за вывоз мусора составит 101,09 руб. с человека; 202,17 руб. - с двух; 303,26 руб. - с трех, 404,35 руб. - с четырех, 505,35 руб. - с пяти. Для сравнения, сейчас жители оплачивают вывоз мусора по площади жилого помещения: 40 кв. м - 188,69 рубля; 60 кв. м - 283,04 рубля, 80 кв. м - 377,39 руб. и т. д.

Изменить систему оплаты для жителей многоквартирных домов в городах Самарской области планируют с конца октября. Вероятно, он будет считаться по аналогичному принципу.

Эти изменения самарские власти решили ввести в рамках новой мусорной реформы. Жители городов долгое время жаловались на систему расчета платы за вывоз мусора. Как заявляют в правительстве, были обращения и по поводу качества работы регоператора. Поэтому с 1 ноября "ЭкоСтройРесурс" завершит работу. Его заменит государственная компания, принадлежащая Самарской области.