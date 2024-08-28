Как с осени будут рассчитывать плату за вывоз мусора для самарцев: формула

С 1 сентября для жителей индивидуальных домов в городах Самарской области будут по-новому рассчитывать плату за вывоз мусора. Волга Ньюс подготовил инфографику с формулой.
Постановление об изменении системы расчета уже принято. Теперь начислять плату будут не по площади дома, а по числу жильцов - точнее, зарегистрированных в помещении граждан.
Действующий регоператор по обращению с ТКО - ООО "ЭкоСтройРесурс" - озвучил и формулу, по которой будут вести расчет: количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев.
Сейчас стоимость вывоза кубометра мусора установлена в размере 622,07 рубля. Это единый тариф. Что касается норматива накопления ТКО, то власти решили использовать тот, что установлен для многоквартирных домов в муниципальных районах, - 1,95 кубометра в год на 1 человека.
С учетом этих параметров в месяц плата за вывоз мусора составит 101,09 руб. с человека; 202,17 руб. - с двух; 303,26 руб. - с трех, 404,35 руб. - с четырех, 505,35 руб. - с пяти. Для сравнения, сейчас жители оплачивают вывоз мусора по площади жилого помещения: 40 кв. м - 188,69 рубля; 60 кв. м - 283,04 рубля, 80 кв. м - 377,39 руб. и т. д.
Изменить систему оплаты для жителей многоквартирных домов в городах Самарской области планируют с конца октября. Вероятно, он будет считаться по аналогичному принципу.
Эти изменения самарские власти решили ввести в рамках новой мусорной реформы. Жители городов долгое время жаловались на систему расчета платы за вывоз мусора. Как заявляют в правительстве, были обращения и по поводу качества работы регоператора. Поэтому с 1 ноября "ЭкоСтройРесурс" завершит работу. Его заменит государственная компания, принадлежащая Самарской области.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!