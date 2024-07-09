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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарский регоператор озвучил размер платы за вывоз мусора по новой системе

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая система оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для жителей частных домов в городах Самарской области начнет действовать с 1 сентября. Регоператор — ООО "ЭкоСтройРесурс" — рассказал, как будет вестись расчет.

Фото: Волга Ньюс

"Плата за коммунальную услугу будет начисляться исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. При отсутствии зарегистрированных — по числу собственников. Норматив накопления отходов на одного человека определен проектом приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области в размере 1,95 кубометров в год. Тариф единый, составляет 622,07 рубля за кубометр. Сумма в квитанции рассчитывается по следующей формуле: количество зарегистрированных*единый тариф*годовой норматив/12 месяцев", — рассказали представители компании.

По их словам, в месяц оплата составит 101,09 руб. с человека; 202,17 руб. — с двух; 303,26 руб. — с трех, 404,35 руб. — с четырех, 505,35 руб. — с пяти. Для сравнения, сейчас жители оплачивают вывоз мусора по площади жилого помещения: 40 кв. м — 188,69 рубля; 60 кв. м — 283,04 рубля, 80 кв. м — 377,39 руб. и т. д.

"До 31 июля 2024 года необходимо передать информацию о количестве зарегистрированных граждан в жилом помещении в "ЭкоСтройРесурс". В это число входят те, кто поставлен на временный или постоянный учет. Получить адресную справку можно в отделе по вопросам миграции МВД России, личном кабинете портала Госуслуги, МФЦ. Передать документ можно онлайн или лично в центре обслуживания населения. При отсутствии зарегистрированных, нужно указать количество собственников и приложить выписку из ЕГРН. Без этой информации "ЭкоСтройРесурс" произведет расчет на основании данных из открытых источников (Росреестра, органов МСУ, управляющих компаний)", — отметили представители компании.

Изменить тариф для жителей многоквартирных домов в городах Самарской области планируют с конца октября. Вероятно, он будет считаться по аналогичному принципу.

Гид потребителя

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