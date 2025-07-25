"Т Плюс" проведёт заключительный этап ремонта теплосетей от Самарской ТЭЦ

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Сотрудники "Т Плюс" выполнят ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 30 июля по 12 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Землянский проезд, Зубчаниновское шоссе, Земеца, Литвинова, Магистральная, Товарная.