Лучших сотрудников Сызранских теплосетей наградили в честь первого юбилея предприятия

15 июля специалисты Сызранских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отметили пять лет со дня образования предприятия. В этот день лучшие работники были отмечены заслуженными наградами от министерства энергетики РФ и администрации города.

История Сызранских тепловых сетей началась 1 июля 2020 года, когда предприятие было сформировано на базе теплосетей МУП "ЖЭС". В настоящее время в Сызранских тепловых сетях работает 107 сотрудников. Коллектив обслуживает 116 км тепловых сетей, 23 центральных тепловых пункта, 4 насосные станции в Юго-Западном районе, Образцовской площадке, посёлках Заводской, Елизарово и Строитель городского округа Сызрань.

"Сегодня прекрасный повод подвести итоги, поставить новые цели. За 5 лет сделано уже очень многое: Сызрань перешла в ценовую зону теплоснабжения, отремонтированы тысячи метров тепловых сетей. И это только начало! Благодаря сплочённому и профессиональному коллективу Сызранских тепловых сетей жители третьего по величине города Самарской области могут быть спокойны за тепло и комфорт своих домов", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.

"Коллектив предприятия выполняет непростые производственные задачи. Желаю сотрудникам "Т Плюс" успешной реализации всех намеченных планов на благо родного города", — поздравил энергетиков заместитель главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству Александр Шмалько.

В честь юбилея предприятия почётной грамотой министерства энергетики РФ был отмечен технический директор — главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин. Благодарность городского округа Сызрань получил мастер аварийно-восстановительной бригады оперативно-диспетчерской службы Сызранских тепловых сетей Иршат Амиров. Благодарность филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" получил электрогазосварщик Сызранских тепловых сетей Александр Петров.