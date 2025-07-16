Лучших сотрудников Сызранских теплосетей наградили в честь первого юбилея предприятия

15 июля специалисты Сызранских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отметили пять лет со дня образования предприятия. В этот день лучшие работники были отмечены заслуженными наградами от министерства энергетики РФ и администрации города.
История Сызранских тепловых сетей началась 1 июля 2020 года, когда предприятие было сформировано на базе теплосетей МУП "ЖЭС". В настоящее время в Сызранских тепловых сетях работает 107 сотрудников. Коллектив обслуживает 116 км тепловых сетей, 23 центральных тепловых пункта, 4 насосные станции в Юго-Западном районе, Образцовской площадке, посёлках Заводской, Елизарово и Строитель городского округа Сызрань.
"Сегодня прекрасный повод подвести итоги, поставить новые цели. За 5 лет сделано уже очень многое: Сызрань перешла в ценовую зону теплоснабжения, отремонтированы тысячи метров тепловых сетей. И это только начало! Благодаря сплочённому и профессиональному коллективу Сызранских тепловых сетей жители третьего по величине города Самарской области могут быть спокойны за тепло и комфорт своих домов", — отметил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов.
"Коллектив предприятия выполняет непростые производственные задачи. Желаю сотрудникам "Т Плюс" успешной реализации всех намеченных планов на благо родного города", — поздравил энергетиков заместитель главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству Александр Шмалько.
В честь юбилея предприятия почётной грамотой министерства энергетики РФ был отмечен технический директор — главный инженер Сызранских тепловых сетей Евгений Голудин. Благодарность городского округа Сызрань получил мастер аварийно-восстановительной бригады оперативно-диспетчерской службы Сызранских тепловых сетей Иршат Амиров. Благодарность филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" получил электрогазосварщик Сызранских тепловых сетей Александр Петров.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!