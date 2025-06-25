"Т Плюс" выполнит ремонт III тепломагистрали от Самарской ТЭЦ

Сотрудники "Т Плюс" выполнят ремонт III тепломагистрали Самарской ТЭЦ, по которой горячая вода поступает жителям Кировского и Промышленного районов областной столицы. В связи с этим со 2 по 15 июля будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Г. Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная, Силовая.
В рамках ремонта энергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей. Подобная диагностика является наиболее эффективным способом выявить слабые участки коммуникаций. После устранения повреждений энергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение.
Энергетики "Т Плюс" призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов, особенно в период ремонта:
— не оставлять автотранспорт в местах, где проходят теплотрассы, над тепловыми камерами, на люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов;
— ограничить пребывание около наружных теплосетей и тепловых камер;
— объяснить детям, что играть рядом с объектами теплосетевого хозяйства опасно.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!