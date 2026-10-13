Самарская область нарастит сотрудничество с Узбекистаном: итоги встречи губернатора и посла Узбекистана в РФ

Во вторник, 13 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым. Стороны обсудили итоги работы делегации Республики Узбекистан в Самарской области.

В рамках рабочего визита представители делегации посетили ряд промышленных и инновационных площадок, встретились с предпринимателями в Торгово-промышленной палате Самарской области, со студентами и представителями вузов области. На встрече с главой региона были намечены перспективные направления сотрудничества.

Вячеслав Федорищев поприветствовал коллег из Узбекистана. "Главы наших государств придают особое значение расширению взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией. Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает, что это полностью соответствует интересам наших дружественных народов, — отметил губернатор. — Мы высоко ценим динамично развивающееся стратегическое партнерство на межгосударственном уровне и видим свою задачу в том, чтобы наполнять его конкретным результатом и практическими делами на уровне нашего региона".

Самарскую область и Узбекистан связывают многолетние дружеские отношения. Узбекистан традиционно является стратегически важным торгово-экономическим партнером региона, занимая одно из ведущих мест по объему внешней торговли, в том числе по объему экспортных поставок.

"Мы продолжаем решать наиболее важные вопросы взаимодействия и оказывать максимальную поддержку предприятиям, заинтересованным в совместной кооперации и торгово-экономических отношениях с узбекскими коллегами", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона подтвердил готовность Самарской области к расширению партнерства в сферах машиностроения, авиации, автокомпонентов, сельского хозяйства, продуктов питания, химической промышленности и других высокотехнологичных направлений.

"Одним из конкурентных преимуществ нашего региона являются значительные компетенции в сфере автомобилестроения и производства автокомпонентов. Серьезные шаги в реализации совместных проектов готов предложить узбекским партнерам кластер автомобильной промышленности Самарской области", — сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, на встрече была отмечена заинтересованность Республики Узбекистан в инвестициях в сельскохозяйственные проекты. В связи с этим губернатор пригласил инвесторов Узбекистана к реализации комплексов по производству и переработке мяса птицы, созданию животноводческих и растениеводческого комплексов на территории Самарской области.

Продолжится сотрудничество в научно-образовательной сфере. "Самарская область очень привлекательна для желающих получить высшее, а также средне-специальное образование. Наши вузы входят в ТОП российских рейтингов и в международные рейтинги. Сегодня в наших вузах уже обучается более 800 молодых граждан из Узбекистана. И мы приглашаем к нам учиться тех, кто еще не выбрал учебное заведение по своей будущей профессии", — обратился глава региона к членам делегации.

Также будет развиваться взаимодействие в сфере туризма.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов выразил признательность Вячеславу Федорищеву и правительству Самарской области за подготовку программы визита и радушный прием.

"Очень много полезной информации, насыщенный визит был. Имеется большой потенциал сотрудничества. Самарская область — один из ведущих торгово-экономических партнеров регионов Узбекистана в Приволжском федеральном округе. В этом мы еще раз убедились, посетив предприятия, Торгово-промышленную палату, где встретились с предпринимателями. Мы увидели огромный живой интерес к сотрудничеству", — подчеркнул Ботиржон Асадов.

Он также выразил уверенность в продолжении работы по налаживанию взаимодействия с предприятиями-партнерами на площадках бизнес-форумов, в том числе в рамках "Иннопрома".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РФ отметил большой потенциал взаимодействия в сфере науки по итогам посещения Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине".

"Наше посольство и генеральное консульство готовы к работе. Надеюсь, что до конца года мы нарастим сотрудничество. Все наработки предприятий, которые я видел, вселяют огромную уверенность в том, что в последующем мы можем добиться огромных результатов", — подчеркнул он.