В Самарской области мигрантов обяжут платить налоги на детей

Во вторник, 10 ноября, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроекты, регулирующие пребывание иностранных граждан на территории региона. Он предусматривают увеличение налогов с 2027 года, а также введение платы за детей.

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова рассказала, что первый законопроект устанавливает коэффициенты, отражающие региональные особенности рынка труда. Они используются в целях расчета фиксированных авансовых платежей для отдельных категорий иностранных граждан.

"В текущем году в федеральное законодательство внесены существенные изменения. Расширена категория иностранных граждан, которые будут выплачивать авансовый платеж. С 1 января это будут не только трудовые мигранты, прибывающие из стран с безвизовым режимом въезда (например, Узбекистана и Таджикистана), но и те, кто работает у физических лиц, в том числе получившие разрешение на временное проживание и вид на жительство", - рассказала Ольга Фурсова.

Согласно расчетам минтруда, ежемесячный авансовый платеж составит:

• 17068 рублей - для иностранных граждан, работающих на основании патента у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; для временно и постоянно проживающих в РФ иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц, и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на работу или патента в соответствии с ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международными договорами;

• 12048 рублей - для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Также с 2027 года мигранты должны будут платить за каждого иждивенца, включая взрослых и детей. Первая группа - по 8534 рубля в месяц, вторая - по 6024 рубля.

"Доход от фиксированных платежей в стопроцентном объеме поступает в консолидированный бюджет Самарской области, и положительная динамика данных поступлений сохраняется с 2017 года. Показатель 2026-го года - 2,1 млрд рублей", - отметила министр.

Второй законопроект предусматривает введение регионального коэффициента величины прожиточного минимума на душу населения для трудовых мигрантов. На 2027 год его установят на уровне 1,5.

"Это связано с новым требованием федерального законодательства. С 1 января 2027 года трудовые мигранты обязаны содержать себя и прибывших с ним членов семьи (находящихся на иждивении) на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на каждого. Нововведение направлено на ужесточение контроля за доходами иностранных граждан, противодействие теневому трудоустройству и снижение риска концентрации низкооплачиваемой иностранной рабочей силы", - пояснила Ольга Фурсова.

Прожиточный минимум для мигрантов минтруда Самарской области рассчитал в размере 29932 рубля (до уплаты фиксированного налога). Если доходы иностранца не будут дотягивать до этого показателя, то будут приниматься меры: сокращение срока временного пребывания, отказ в выдаче или аннулирование патента, отказ в выдаче или аннулирование разрешения на временное проживание. То есть нарушитель вместе с семьей должен будет выехать из страны.

"Проверка уровня дохода иностранного гражданина будет осуществляться территориальным органом МВД с учетом сведений налогового органа", - добавила министр.

Оба законопроекта губернская дума приняла сразу в двух чтениях. Теперь их направят на подпись губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву.