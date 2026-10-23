Авито Реклама запустила автоматическую стратегию для роста конверсий

Авито Реклама 22 октября открыла доступ к бета‑версии инструмента "Максимум конверсий" — это автоматическая стратегия, которая помогает бизнесу добиваться нужных результатов. Она помогает рекламодателям увеличивать число покупок, заявок, звонков и других целевых действий среди аудитории площадки, которая насчитывает 72 миллиона пользователей в месяц. По итогам первых тестов, доля пользователей, которые совершают целевое для бизнеса действие, увеличилась в среднем на 42%.

Раньше рекламодатели решали в кабинете две задачи: повышали узнаваемость бренда и привлекали пользователей на сайт, в приложение, мессенджер или профиль на Авито.

Новый инструмент расширяет возможности для бизнеса. Теперь крупный и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут запускать кампании, задача которых приносить заявки, покупки, отклики на вакансии, обратные звонки и другие целевые действия. Стратегия работает как для переходов на профиль внутри Авито, так и для трафика на внешние ресурсы.

"Сегодня бизнесу важно понимать, как инвестиции в рекламу превращаются в продажи и клиентов. У Авито есть уникальное преимущество: мы видим не только рекламный контакт, но и реальный спрос — то, что люди ищут, сравнивают и выбирают. Стратегия "Максимум конверсий" позволяет использовать эти сигналы для решения задач бизнеса. Теперь рекламодатель может поставить перед системой цель, важную для его компании, и получать больше действий, которые приближают клиента к покупке", — комментирует директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Для продавцов на Авито доступна настройка рекламы под конкретные действия внутри профиля — например, на получение сообщений в чате или подписок. В основе работы алгоритмов — обработка 55 млрд событий ежедневно. Среди них — просмотры карточек, добавления в "Избранное", поисковые запросы, интересы пользователей и уже завершённые сделки.

Система в реальном времени просчитывает для каждого показа, насколько вероятно, что пользователь кликнет по рекламе и затем выполнит нужное действие. Благодаря этому реклама показывается тем, кто с большей долей вероятности совершит целевое действие — например, напишет репетитору или позвонит риэлтору.

Если кампания ведёт пользователей на внешний сайт, оценить их действия помогает инструмент "Счётчик" Авито Рекламы. Это код, который фиксирует события на стороннем ресурсе (посещения, заявки, регистрации) и связывает их с переходом по баннеру. "Счётчик" устанавливается бесплатно прямо в рекламном кабинете и не замедляет загрузку сайта. Данные поступают в Авито Рекламу мгновенно и служат сигналом для ежедневного обучения ML‑моделей платформы. На базе этой информации система за миллисекунды решает, кому показывать баннер. К примеру, если человек перешёл с рекламы банка на сайт и оформил заявку на дебетовую карту, система учтёт этот сигнал и скорректирует кампанию, чтобы усиливать нужный бизнес‑эффект.

Распределять бюджет можно на конкретный период или на один день. В первом случае рекламодатель определяет срок кампании и сумму, которую он готов потратить на продвижение. Второй подход подойдет бизнесам, которым важно контролировать расход бюджета ежедневно.

Запустить кампанию по стратегии "Максимум конверсий" можно в кабинете Авито Рекламы. Для этого необходимо установить "Счетчик" на сайт, настроить передачу данных о нужных событиях в кабинет, выбрать цель кампании, стратегию "Максимум конверсий" и действие, которое бизнес планирует получить. Также важно указать таргетинги и задать бюджет. Для кампаний, которые направляют трафик на профиль внутри Авито, "Счётчик" не нужен.