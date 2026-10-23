Авито Реклама запустила автоматическую стратегию для роста конверсий

Авито Реклама 22 октября открыла доступ к бета‑версии инструмента "Максимум конверсий" — это автоматическая стратегия, которая помогает бизнесу добиваться нужных результатов. Она помогает рекламодателям увеличивать число покупок, заявок, звонков и других целевых действий среди аудитории площадки, которая насчитывает 72 миллиона пользователей в месяц. По итогам первых тестов, доля пользователей, которые совершают целевое для бизнеса действие, увеличилась в среднем на 42%.
Раньше рекламодатели решали в кабинете две задачи: повышали узнаваемость бренда и привлекали пользователей на сайт, в приложение, мессенджер или профиль на Авито.
Новый инструмент расширяет возможности для бизнеса. Теперь крупный и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут запускать кампании, задача которых приносить заявки, покупки, отклики на вакансии, обратные звонки и другие целевые действия. Стратегия работает как для переходов на профиль внутри Авито, так и для трафика на внешние ресурсы.
"Сегодня бизнесу важно понимать, как инвестиции в рекламу превращаются в продажи и клиентов. У Авито есть уникальное преимущество: мы видим не только рекламный контакт, но и реальный спрос — то, что люди ищут, сравнивают и выбирают. Стратегия "Максимум конверсий" позволяет использовать эти сигналы для решения задач бизнеса. Теперь рекламодатель может поставить перед системой цель, важную для его компании, и получать больше действий, которые приближают клиента к покупке", — комментирует директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.
Для продавцов на Авито доступна настройка рекламы под конкретные действия внутри профиля — например, на получение сообщений в чате или подписок. В основе работы алгоритмов — обработка 55 млрд событий ежедневно. Среди них — просмотры карточек, добавления в "Избранное", поисковые запросы, интересы пользователей и уже завершённые сделки.
Система в реальном времени просчитывает для каждого показа, насколько вероятно, что пользователь кликнет по рекламе и затем выполнит нужное действие. Благодаря этому реклама показывается тем, кто с большей долей вероятности совершит целевое действие — например, напишет репетитору или позвонит риэлтору.
Если кампания ведёт пользователей на внешний сайт, оценить их действия помогает инструмент "Счётчик" Авито Рекламы. Это код, который фиксирует события на стороннем ресурсе (посещения, заявки, регистрации) и связывает их с переходом по баннеру. "Счётчик" устанавливается бесплатно прямо в рекламном кабинете и не замедляет загрузку сайта. Данные поступают в Авито Рекламу мгновенно и служат сигналом для ежедневного обучения ML‑моделей платформы. На базе этой информации система за миллисекунды решает, кому показывать баннер. К примеру, если человек перешёл с рекламы банка на сайт и оформил заявку на дебетовую карту, система учтёт этот сигнал и скорректирует кампанию, чтобы усиливать нужный бизнес‑эффект.
Распределять бюджет можно на конкретный период или на один день. В первом случае рекламодатель определяет срок кампании и сумму, которую он готов потратить на продвижение. Второй подход подойдет бизнесам, которым важно контролировать расход бюджета ежедневно.
Запустить кампанию по стратегии "Максимум конверсий" можно в кабинете Авито Рекламы. Для этого необходимо установить "Счетчик" на сайт, настроить передачу данных о нужных событиях в кабинет, выбрать цель кампании, стратегию "Максимум конверсий" и действие, которое бизнес планирует получить. Также важно указать таргетинги и задать бюджет. Для кампаний, которые направляют трафик на профиль внутри Авито, "Счётчик" не нужен.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.