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Инвестиции Экономическая политика

Стоимость туркомплекса около Прибрежного выросла до 7,6 млрд рублей

26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем инвестиций в строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса около пгт Прибрежный в Ставропольском районе увеличился до 7,6 млрд рублей. Ранее затраты на реализацию проекта оценивались в 3,8 млрд рублей.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

Новая сумма раскрыта в сообщении по итогам выездного совещаний Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и администрации Самара на площадке строящегося комплекса.

Напомним, соглашение о реализации проекта было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Инвестором выступает ООО "Уральская Марка" из Екатеринбурга. Стройка началась в декабре 2025 года.

Сообщается, что строящийся объект — первый в Центральной России многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с блоком водной реабилитации и гидротерапии с функцией длительного пребывания и восстановления. 

Сейчас ведутся работы по обустройству фундамента. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2029 года.

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