Стоимость туркомплекса около Прибрежного выросла до 7,6 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса около пгт Прибрежный в Ставропольском районе увеличился до 7,6 млрд рублей. Ранее затраты на реализацию проекта оценивались в 3,8 млрд рублей.
Новая сумма раскрыта в сообщении по итогам выездного совещаний Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и администрации Самара на площадке строящегося комплекса.
Напомним, соглашение о реализации проекта было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Инвестором выступает ООО "Уральская Марка" из Екатеринбурга. Стройка началась в декабре 2025 года.
Сообщается, что строящийся объект — первый в Центральной России многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с блоком водной реабилитации и гидротерапии с функцией длительного пребывания и восстановления.
Сейчас ведутся работы по обустройству фундамента. Ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2029 года.
Последние комментарии
Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?