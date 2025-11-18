В Самарской области прошел инвестиционный форум "Инвестиции и тренды 2026"

Событие объединило более 700 участников: экспертов финансового рынка, представителей бизнес-сообщества и государственных структур для обсуждения ключевых трендов будущего года.

Организатором конференции стала компания "Финам". От областного правительства и губернатора Вячеслава Федорищева участников форума поприветствовал зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"На мой взгляд, подобного рода мероприятия являются максимально эффективными как для самих участников, так и для экономики Самарской области. Живое общение, насыщенная программа, обмен опытом и рабочими инструментами — уверен, что участники форума провели время с пользой. Наш регион заинтересован в частных инвестициях: мы создаем для бизнеса необходимые условия, сопровождаем на всех этапах реализации проектов и всегда открыты к диалогу", — подчеркнул Павел Финк.

В формате открытого диалога участники события получили ответы на вопросы о развитии бизнеса в Самарской области, ключевых отраслях, в которых развиваются инвестиционные проекты, возможностях для бизнеса в регионе и мерах господдержки.

"Безусловно, очень позитивно то, что руководство обращает внимание на частных инвесторов, их интересы на развитие бизнеса, на привлечение капитала. Я надеюсь на развитие долгосрочных партнерских отношений с Самарской областью", — отметил президент компании "Финам" Владислав Кочетков.

Конференция посвящена детальному разбору главных трендов — возможностям инвесторов на российском рынке, глобальным инвестициям за рубежом, ИИ-решениям для анализа и торговли.

"В Самарской области налажено уникальное взаимодействия бизнеса и власти, потому что нас действительно поддерживают, идут нам навстречу. Благодарим правительство Самарской области за их взаимодействие, поддержку и, конечно же, развитие предпринимателей региона", — сказала руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга" Наталия Медведева.

В одной из секций форума, посвященной перспективам развития бизнеса в регионе, выступил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

В формате открытого диалога, совместно с лидерами ведущих бизнес-объединений, обсуждали меры господдержки и ключевые отрасли для реализации инвестиционных проектов. Особое внимание участники уделили фармацевтике, биотехнологиям, беспилотной авиации, а также машиностроению и туризму.

"Мы выстраиваем работу по принципу "одного окна" и готовы "подхватить" инвестора на любом этапе — от первоначальной идеи до запуска предприятия на территории региона, — отметил Иван Манаев. — Инвесторам мы помогаем преодолевать административные барьеры, подбирать меры поддержки и делаем все, чтобы укрепить позиции Самарской области как одного из ключевых экономических центров России".