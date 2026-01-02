С 3 января в Самаре завершается пассажирская навигация

В субботу, 3 января, в Самаре закрывается пассажирская навигация на р. Волга по маршруту "Самара - Рождествено".
"С 3 января в связи с тяжелой ледовой обстановкой на реке Волге переправа по маршруту Самара - Рождествено временно не будет осуществляться до момента формирования устойчивого ледового покрова и безопасной работы судов на воздушной подушке.
Просим жителей населенного пункта Рождествено с пониманием отнестись к необходимости временного закрытия переправы и запланировать все необходимые поездки на речном транспорте сегодня, 2 января", — говорится в сообщении Самарского речного пассажирского предприятия.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.