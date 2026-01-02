С 3 января в Самаре завершается пассажирская навигация

В субботу, 3 января, в Самаре закрывается пассажирская навигация на р. Волга по маршруту "Самара - Рождествено".

"С 3 января в связи с тяжелой ледовой обстановкой на реке Волге переправа по маршруту Самара - Рождествено временно не будет осуществляться до момента формирования устойчивого ледового покрова и безопасной работы судов на воздушной подушке.

Просим жителей населенного пункта Рождествено с пониманием отнестись к необходимости временного закрытия переправы и запланировать все необходимые поездки на речном транспорте сегодня, 2 января", — говорится в сообщении Самарского речного пассажирского предприятия.