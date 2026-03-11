В 2026 году "Т Плюс" выполнит реконструкцию более 15 км теплотрасс в Самаре

Летом 2026 года Самарский филиал "Т Плюс" обновит свыше 15 км теплосетей в областной столице. Об этом сообщил директор энергокомпании Марат Феткуллов в ходе пресс-конференции, посвящённой подготовке города к следующему отопительному сезону.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин, руководитель управления правового обеспечения Госжилинспекции по Самарской области Мария Крюкова, а также члены Регионального штаба "Общероссийского народного фронта".

Подготовка тепловых сетей Самары начнётся ещё до окончания отопительного сезона. Специалисты "Т Плюс" испытают несколько магистралей на максимальную температуру. Этот вид диагностики проводится раз в пять лет и помогает выявлять слабые места системы теплоснабжения. Так, с 7 по 8 апреля энергетики проверят сети от Самарской ГРЭС, с 9 по 10 апреля — тепломагистрали Безымянской отопительной котельной, а с 14 по 15 апреля — Привокзальной отопительной котельной.

"Температурные испытания необходимы для оценки состояния не только наших тепловых сетей, но и внутридомового оборудования. Без участия управляющих компаний эффективность этого мероприятия существенно снизится. Призываю все обслуживающие организации воспользоваться редкой возможностью проверить внутридомовые узлы на работоспособность", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

В летний период наиболее масштабные перекладки "Т Плюс" выполнит на магистральных трубопроводах. В частности, на улице Николая Панова будет обновлено 1,5 км тепловых сетей, а на улице Аэродромной — свыше 1,3 км коммуникаций. Эти работы позволят значительно повысить качество и надёжность теплоснабжения жителей и организаций города. В целом энергетики "Т Плюс" этим летом обновят тепломагистрали на 11 участках в Самаре.

"В этом году город выполняет значительный объём по ремонту дорог. Эти планы мы синхронизировали с реконструкцией тепловых сетей "Т Плюс", чтобы не допустить наложения различных программ и максимально эффективно расходовать бюджетные средства", — рассказал первый заместитель главы Самары Михаил Малыхин.

Участники мероприятия напомнили, что подготовку к очередному отопительному сезону должны качественно провести и обслуживающие организации. В числе обязательных технических мероприятий промывка, наладка и опрессовка внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения. Подтвердить готовность жилого фонда необходимо будет до 10 сентября.