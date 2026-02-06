"Т Плюс" и ОНФ объединят усилия по контролю за качеством теплоснабжения в Самарской области

Руководители самарских филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" встретились с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они обсудили основные направления совместной работы по контролю за качеством теплоснабжения жителей региона.

В частности, энергетики и общественники подвели итоги работы с обращениями жителей Самарской области, поступившими на прямую линию президента РФ в декабре прошлого года. Они касались качества теплоснабжения, устранения повреждений на коммуникациях и восстановления благоустройства после ремонтов и плановых перекладок. Проанализировав основные темы, энергетики и представители ОНФ приняли решение совместно посещать места плановых ремонтов как до их начала, так и после завершения работ, чтобы фиксировать первоначальное состояние объектов, результаты выполнения замены инфраструктуры и качество благоустройства.

"Наибольшее число обращений поступает к нам от жителей областной столицы, где тепловые сети наиболее изношены. За последние пять лет нам удалось значительно увеличить объём замены тепловых сетей. При этом ряд участков подземных коммуникаций ещё требуют обновления, и мы включили их в программу перекладок, в том числе и на 2026 год", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Участники встречи обсудили также готовность жилого фонда к зиме. Далеко не все управляющие компании минувшим летом выполнили обязательные технические мероприятия. Как итог — жалобы горожан на качество работы внутренней системы отопления. По итогам рассмотрения этой проблемы энергетики "Т Плюс" и активисты ОНФ решили сформировать список обслуживающих организаций региона, которые не подготовили свои жилые дома к прохождению зимы, чтобы совместно обратиться в Госжилинспекцию для устранения замечаний в зоне ответственности УК и ТСЖ.