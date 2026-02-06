16+
"Т Плюс" и ОНФ объединят усилия по контролю за качеством теплоснабжения в Самарской области

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" и ОНФ объединят усилия по контролю за качеством теплоснабжения в Самарской области

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Руководители самарских филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" встретились с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они обсудили основные направления совместной работы по контролю за качеством теплоснабжения жителей региона.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В частности, энергетики и общественники подвели итоги работы с обращениями жителей Самарской области, поступившими на прямую линию президента РФ в декабре прошлого года. Они касались качества теплоснабжения, устранения повреждений на коммуникациях и восстановления благоустройства после ремонтов и плановых перекладок. Проанализировав основные темы, энергетики и представители ОНФ приняли решение совместно посещать места плановых ремонтов как до их начала, так и после завершения работ, чтобы фиксировать первоначальное состояние объектов, результаты выполнения замены инфраструктуры и качество благоустройства.

"Наибольшее число обращений поступает к нам от жителей областной столицы, где тепловые сети наиболее изношены. За последние пять лет нам удалось значительно увеличить объём замены тепловых сетей. При этом ряд участков подземных коммуникаций ещё требуют обновления, и мы включили их в программу перекладок, в том числе и на 2026 год", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Участники встречи обсудили также готовность жилого фонда к зиме. Далеко не все управляющие компании минувшим летом выполнили обязательные технические мероприятия. Как итог — жалобы горожан на качество работы внутренней системы отопления. По итогам рассмотрения этой проблемы энергетики "Т Плюс" и активисты ОНФ решили сформировать список обслуживающих организаций региона, которые не подготовили свои жилые дома к прохождению зимы, чтобы совместно обратиться в Госжилинспекцию для устранения замечаний в зоне ответственности УК и ТСЖ.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

