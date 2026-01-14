В Тольятти благоустроят центральную площадь

Правительство Самарской области совместно с ПАО "Сбербанк" и администрацией городского округа Тольятти планируют приступить к реализации проекта по благоустройству центральной площади города. Вопросы организации работ, их графика, авторского и строительного надзора обсуждались на совещании, которое провел первый заместитель - председатель правительства региона Виталий Шабалатов.
Самарская область последовательно развивает сотрудничество с ПАО "Сбербанк". Напомним, в августе прошлого года на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя правления Сбербанка Германа Грефа стороны обсудили расширение направлений взаимодействия региона и Сбера. В качестве основных аспектов сотрудничества обозначены создание новых туристических объектов, реализация проектов в сфере искусственного интеллекта и городское благоустройство.
В настоящее время подготовлена концепция благоустройства площади, идет проектирование и техническое согласование необходимых документов. Проект благоустройства центральной площади Тольятти будет реализован на средства благотворителей (помимо Сбера, свой вклад намерен внести АвтоВАЗ), областного бюджета и бюджета города.
В рамках обновления на площади появятся фонтан, большое количество зеленых насаждений, в том числе крупномеров, специальная пешеходная зона. Рельеф местности изменят посредством геопластики, будет организовано освещение, установлены малые архитектурные формы. Преобразования затронут территорию площадью порядка девяти тысяч квадратных метров.
На совещании было решено разделить реализацию проекта на несколько этапов. Предполагается, что первый этап стартует в конце февраля - начале марта с устройства котлована под фонтан и инженерные коммуникации.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?