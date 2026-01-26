В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзших труб

В Куйбышевском районе сотрудники "РКС-Самара" устраняют перебои с водоснабжением, возникшие из-за перемерзания труб, сообщает пресс-служба компании. Основные работы проводятся на двух адресах: ул. 40 лет Пионерии/Калининградской и Пугачевском тракте.

На Калининградской, 50 — 52, аварийные бригады продолжают отогрев перемерзших участков наружной трубы. На верхних этажах наблюдаются перебои с водоснабжением в часы максимального разбора. Горячее водоснабжение в домах на Калининградской осуществляется в штатном режиме.

На Пугачевском тракте, 19 устраняют утечку на водопроводной линии диаметром 200 мм. ХВС временно отключено в 10 домах, ориентировочный срок подачи воды — сегодня до конца суток.

Организован подвоз теплой воды в бойлерах для бытовых нужд. Холодную питьевую привезти невозможно из-за очень низких температур, вода замерзает в машине.

Накануне в месте работ с жителями встретились главный инженер предприятия Игорь Давыдов и глава Куйбышевского района Алексей Пугачев. Рассказали о принимаемых мерах и предстоящих работах. Параллельно с отогревом проводятся земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети. Это позволит обеспечить нужный объём воды для штатного водоснабжения жилых домов на Калининградской, Нефтяников, Пугачевском тракте и прилегающих улицах.

Дополнительно к работе приступает подрядная организация: специалисты уложат в грунт 700 метров водопроводной трубы диаметром 300 мм взамен наружной, на которой сейчас перемерзают участки. Перекладка будет бестраншейная, через заводные котлованы, методом горизонтально-направленного бурения. Ориентировочный срок перекладки участка — неделя.