Михаил Перепелкин расскажет в "ЗИМ Галерее" об истории поселка Толевый

В субботу, 14 марта, в 17.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Проезжая мимо Толевого" (12+). Ее прочитает краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Вход свободный.

Лекция приурочена к выставке "Речная фигура, замри" (12+) Лилии Файзулловой, которая открылась в "ЗИМ Галерее" 11 марта. Фотограф и художница в своем проекте изучает локальную идентичность родного поселка.

"Кажется, тысячу раз мы все проезжали мимо Толевого: Аврора, выезд из города, Южный мост, — говорит Михаил Перепелкин. — А что там под мостом? Толевый? Что это — Толевый? А Толевый — это свой мир и свой уклад, свои герои и легенды, характеры и обстоятельства. И — своя история: совсем давняя, дачно-летняя, и не совсем — пленная и барачная. Ну и, конечно, советская, постсоветская и постпосткакая-то. Толевый — это баня у берега и лось в кустах, то ли — прошлое без будущего, то ли — будущее без прошлого. Говорим, разбираемся, думаем".

На лекции известный самарский краевед и филолог расскажет о прошлом и будущем поселка Толевый — части Железнодорожного района города на берегу реки Самары.

Вход свободный.