Михаил Перепелкин расскажет в "ЗИМ Галерее" об истории поселка Толевый

В субботу, 14 марта, в 17.00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Проезжая мимо Толевого" (12+). Ее прочитает краевед, доктор филологических наук Михаил Перепелкин. Вход свободный.
Лекция приурочена к выставке "Речная фигура, замри" (12+) Лилии Файзулловой, которая открылась в "ЗИМ Галерее" 11 марта. Фотограф и художница в своем проекте изучает локальную идентичность родного поселка.
"Кажется, тысячу раз мы все проезжали мимо Толевого: Аврора, выезд из города, Южный мост, — говорит Михаил Перепелкин. — А что там под мостом? Толевый? Что это — Толевый? А Толевый — это свой мир и свой уклад, свои герои и легенды, характеры и обстоятельства. И — своя история: совсем давняя, дачно-летняя, и не совсем — пленная и барачная. Ну и, конечно, советская, постсоветская и постпосткакая-то. Толевый — это баня у берега и лось в кустах, то ли — прошлое без будущего, то ли — будущее без прошлого. Говорим, разбираемся, думаем".
На лекции известный самарский краевед и филолог расскажет о прошлом и будущем поселка Толевый — части Железнодорожного района города на берегу реки Самары.
Вход свободный.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!