В самарской Третьяковке представят новую выставку "Состояние потока. Волга в русском искусстве"

В самарском филиале Третьяковской галереи подходит к концу выставка "Детство. Мечты". Ее сменит экспозиция "Состояние потока. Волга в русском искусстве". Государственная Третьяковская галерея объявила конкурс на поиск подрядчика, который смонтирует новую временную выставку.
Начальная цена контракта на выполнение комплекса работ по монтажу временной выставки с рабочим названием "Состояние потока. Волга в русском искусстве" (без монтажа и демонтажа экспонатов) в залах самарского филиала Третьяковской галереи — 9,98 млн рублей.
Победителя торгов определят после 17 марта. Он должен выполнить работы в срок до 20 апреля текущего года. Кроме того, в техзадании прописан гарантийный срок — с даты подписания контракта по 28 сентября 2026 г.
Детали новой выставки пока неизвестны. Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ анонсировали, что в Самаре в 2026 г. откроются выставки "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос", на которых покажут произведения русских классиков из коллекции музея.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!