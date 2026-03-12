В самарской Третьяковке представят новую выставку "Состояние потока. Волга в русском искусстве"

В самарском филиале Третьяковской галереи подходит к концу выставка "Детство. Мечты". Ее сменит экспозиция "Состояние потока. Волга в русском искусстве". Государственная Третьяковская галерея объявила конкурс на поиск подрядчика, который смонтирует новую временную выставку.

Начальная цена контракта на выполнение комплекса работ по монтажу временной выставки с рабочим названием "Состояние потока. Волга в русском искусстве" (без монтажа и демонтажа экспонатов) в залах самарского филиала Третьяковской галереи — 9,98 млн рублей.

Победителя торгов определят после 17 марта. Он должен выполнить работы в срок до 20 апреля текущего года. Кроме того, в техзадании прописан гарантийный срок — с даты подписания контракта по 28 сентября 2026 г.

Детали новой выставки пока неизвестны. Ранее в пресс-службе министерства культуры РФ анонсировали, что в Самаре в 2026 г. откроются выставки "Состояние потока. Волга в русском искусстве" и "Воображаемый космос", на которых покажут произведения русских классиков из коллекции музея.