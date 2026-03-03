16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Заварке" расскажут о женской благотворительности на рубеже XIX–XX веков В музее Рязанова пройдет лекция, приуроченная к 8 Марта Третьяковка в Самаре открыла конкурс на программу "Лаборатория самарских художников" В галерее "Открытое пространство" стартует экспозиция "Биоритмы" Надежда Плунгян расскажет в Самаре об образах материнства и детства в революционные годы

Музеи и выставки Культура

В "Заварке" расскажут о женской благотворительности на рубеже XIX–XX веков

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В галерее "Заварка" на этой неделе пройдут два тематических мероприятия, приуроченных к Международному женскому дню.

Фото: галерея Заварка

В пятницу, 6 марта, в 19:00 пройдет лекция "Женская благотворительность на рубеже XIX–XX веков" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Расцвет благотворительной деятельности в России пришел на вторую половину XIX века. В этот период в регионах стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Активную роль в организации благотворительных инициатив играли женщины.

Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.

В субботу, 7 марта, в 11:00 состоится мастер-класс по созданию открыток в технике коллажа (6+).
Коллаж — это способ рассказать историю при помощи разных изображений, фактур и цветов. На мастер-классе дети придумают собственные сюжеты и отразят их в виде открыток.

"Неважно, как ты рисуешь, вырезаешь или клеишь, есть ли у тебя идеи, — говорит ведущая мастер-класса, старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. — Просто подумай о том, какую историю ты хочешь рассказать. Она может быть про тебя или про человека, для которого ты делаешь открытку. Этот небольшой предмет может принести много теплых эмоций в эти весенние, но пока еще холодные дни".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5