В "Заварке" расскажут о женской благотворительности на рубеже XIX–XX веков

В галерее "Заварка" на этой неделе пройдут два тематических мероприятия, приуроченных к Международному женскому дню.

В пятницу, 6 марта, в 19:00 пройдет лекция "Женская благотворительность на рубеже XIX–XX веков" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

Расцвет благотворительной деятельности в России пришел на вторую половину XIX века. В этот период в регионах стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Активную роль в организации благотворительных инициатив играли женщины.

Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется запись по ссылке.

В субботу, 7 марта, в 11:00 состоится мастер-класс по созданию открыток в технике коллажа (6+).

Коллаж — это способ рассказать историю при помощи разных изображений, фактур и цветов. На мастер-классе дети придумают собственные сюжеты и отразят их в виде открыток.

"Неважно, как ты рисуешь, вырезаешь или клеишь, есть ли у тебя идеи, — говорит ведущая мастер-класса, старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. — Просто подумай о том, какую историю ты хочешь рассказать. Она может быть про тебя или про человека, для которого ты делаешь открытку. Этот небольшой предмет может принести много теплых эмоций в эти весенние, но пока еще холодные дни".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.