Общество

Гололед и метели: синоптики рассказали о погоде на первую неделю марта

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в ближайшие дни ожидаются метели, смешанные осадки, сильный ветер и гололед. Таков прогноз специалистов Приволжского УГМС.

"Погоду первой рабочей недели марта в Поволжье будут формировать 2 атлантических циклона. Первый из них принесет осадки смешанного характера, метели с ухудшением видимости, гололед, усиление ветра и повышенный температурный фон. По мере отхода циклонического вихря за Урал осадки на короткое время прекратятся, температура воздуха понизится до отрицательных значений ночью и днем. Во второй половине недели со Скандинавского полуострова опустится еще один вихрь, вызывая по пути следования очередной комплекс непогоды и создавая непростые условия дорожным и коммунальным службам", — прокомментировали синоптики.

Во вторник, 3 марта, в Самаре облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, слабый гололед. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха 0…+2 °C, на дорогах местами гололедица.

4 марта в регионе сохранится облачность, пройдет небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…-7 °C, на дорогах снежный накат, гололедица.

В четверг, 5 марта, в Самарской области ожидается переменная облачность, днем пройдет небольшой снег. Ветер западный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, днем -2…-7 °C.

6 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, снег и слабую метель. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.

