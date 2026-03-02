Прокуратура добилась расторжения договора с ЧОПом на охрану МФЦ в Тольятти

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Самарской области о признании недействительным договора по оказанию охранных услуг МАУ Тольятти "МФЦ".

Прокуратура Автозаводского района в ходе проверки установила, что вопреки требованиям законодательства договор был заключен с частной охранной организацией. Хотя частники не вправе осуществлять охрану МФЦ.

В итоге на 2026 г. договор заключен с подразделением ФГУП "Охрана" Росгвардии.