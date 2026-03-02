Арбитраж обязал вернуть в ЕГРН записи о лесах Самары

Арбитражный суд Самарской области 26 февраля удовлетворил заявление регионального минприроды о восстановлении в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре записей об участках Самарского лесничества. Постановление стало шагом в исполнении ранее принятого решения суда о возвращении земель лесничества в федеральную собственность.
Напомним, история со сменой собственности городских лесов Самары длится с 2008 года. Тогда департамент лесного хозяйства региона занимался оформлением Самарского лесничества площадью 8118 гектаров. Эти территории должны были стать федеральными. Однако министерство имущественных отношений области оспорило решение о включении участков в лесной фонд. Арбитражный суд Самарской области в декабре 2008 г. в удовлетворении иска минимуществу отказал, но 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил.
Новый поворот в деле случился уже в 2024 г., когда оспорить вывод лесов решила Генеральная прокуратура. Ведомству удалось через Верховный Суд восстановить сроки на обжалование решения апелляционной инстанции, а затем и добиться нужного решения в кассации.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.