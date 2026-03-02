Арбитраж обязал вернуть в ЕГРН записи о лесах Самары

Арбитражный суд Самарской области 26 февраля удовлетворил заявление регионального минприроды о восстановлении в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре записей об участках Самарского лесничества. Постановление стало шагом в исполнении ранее принятого решения суда о возвращении земель лесничества в федеральную собственность.

Напомним, история со сменой собственности городских лесов Самары длится с 2008 года. Тогда департамент лесного хозяйства региона занимался оформлением Самарского лесничества площадью 8118 гектаров. Эти территории должны были стать федеральными. Однако министерство имущественных отношений области оспорило решение о включении участков в лесной фонд. Арбитражный суд Самарской области в декабре 2008 г. в удовлетворении иска минимуществу отказал, но 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил.

Новый поворот в деле случился уже в 2024 г., когда оспорить вывод лесов решила Генеральная прокуратура. Ведомству удалось через Верховный Суд восстановить сроки на обжалование решения апелляционной инстанции, а затем и добиться нужного решения в кассации.