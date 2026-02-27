Родительские комитеты Самарской области могут получить до 2 млн на реализацию своих проектов

Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ открыло официальный прием заявок на третий сезон конкурса инициатив родительских сообществ.
В 2026 г. образовательные организации при заполнении заявки будут использовать систему "Электронный бюджет". Ознакомиться с правилами и заполнить анкету на участие можно на сайте Знание.Родители до 15 мая.
По итогам первых двух сезонов организаторы получили более 15 тыс. заявок из 89 регионов России. Победителями стали 1215 проектов, в их числе 31 инициатива родителей из Самарской области.
"Мы видим, как год от года растет интерес к конкурсу, и важно, что он продолжается, собирая еще больше активных и неравнодушных родителей. Мы поддерживаем взаимодействие семьи и школы, поэтому расширяем направления конкурса, по которым можно принять участие. У конкурса огромная социальная миссия — объединяясь, родители способны создать по-настоящему здоровую, мотивирующую и безопасную среду, в которой растут и развиваются наши школьники. Уверен, что третий сезон откроет нам новые имена и подарит еще больше ярких, полезных инициатив", — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В новом сезоне ключевые этапы конкурса останутся без изменений, родительские комитеты общеобразовательных организаций смогут подать свои заявки с 26 февраля по 15 мая. Далее проекты оценит единый экспертный совет. До конца июня список победителей утвердят на заседании Всероссийского родительского комитета. Выигравшие проекты получат премии в июле, а реализовать свои инициативы и отчитаться о результатах родителям необходимо будет до декабря 2026 года. Для победителей предусмотрена единая категория призового фонда: от 200 тыс. до 2 млн рублей.
"Благодаря поддержке президента конкурс инициатив родительских сообществ стал ежегодным. В новом сезоне особый акцент будет сделан на работе с подростками. Будут начисляться дополнительные баллы за вовлечение подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также создана отдельная номинация для проектов, направленных на социализацию подростков группы риска. Эти меры позволят поддержать лучшие практики, охватив наибольшее количество ребят по всей стране", — заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Среди нововведений этого сезона — дополнительное тематическое направление для проектов по социализации подростков из группы риска. Такие инициативы по задумке организаторов позволят подросткам стать более психологически устойчивыми, выработать навыки конструктивного взаимодействия с социальной средой на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Остальные тематические направления останутся неизменными: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.
Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.
В составе Всероссийского родительского комитета 52 человека, в том числе учителя и советники директоров по воспитанию, победители конкурса "Это у нас семейное" АНО "Россия — страна возможностей". К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Народная артистка РФ и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров лично присутствовали на первом заседании. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.