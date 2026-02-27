16+
Общество

Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству начнется 3 марта

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Впервые в ней смогут участвовать не только школьники, но и дети от пяти до семи лет.

Олимпиада будет проходить до 2 апреля включительно на сайте Учи.ру.

В этом году участники будут создавать бизнес-план с помощью нейросетей, отделяя галлюцинации искусственного интеллекта от полезных советов, страховать рыцаря, коня и замок перед походом, распознавать уловки мошенников. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, а их учителя — благодарственные письма.

Всего за час нужно пройти восемь заданий, которые адаптированы под возраст участников.

Олимпиаду откроет онлайн-урок "Миссия "Компьютер": как накопить на мечту", который проведет представитель Банка России. Во время урока участники разберутся, как самостоятельно накопить деньги на дорогую покупку, защититься от дипфейков и выбрать подходящие сберегательные продукты, чтобы быстрее достичь финансовой цели.

Трансляция урока начнется 3 марта, в 11:00. Ее можно будет посмотреть на странице мероприятия на сайте Учи.ру. Кроме того, трансляция будет доступна в официальном сообществе Банка России во ВКонтакте, где участники смогут задать вопросы спикеру.

Олимпиаду организуют Банк России, АНО "Национальные приоритеты", Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

