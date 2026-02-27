"Серебряный Лучник — Самара" побил собственные рекорды

В главной студии ГТРК "Самара" состоялась торжественная церемония презентации лучших проектов и награждения победителей регионального этапа Национальной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Самара" по итогам 2025 года. Благодаря трансляции на телеканале и на интернет-ресурсах телерадиокомпании жители области получили возможность познакомиться с лучшими проектами, которые были придуманы и реализованы в интересах каждого из нас.
В шестнадцатом сезоне премии приняло участие рекордное количество проектов — 69. Награды вручены в десяти конкурсных номинациях. В двух номинациях по решению жюри победителями признаны по два участника — различия в оценке оказались минимальными и измерялись сотыми долями балла. Ещё трём проектам эксперты присудили специальные призы.
В 2025 году наша страна отмечала 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Неудивительно, что многие проекты "Лучника" были посвящены этому юбилею, теме патриотизма и сохранения исторической памяти. Продвижение науки, научного знания — ещё один проектный тренд этого года.
Использование визуального языка — объективная реальность сегодняшнего дня в отрасли коммуникаций. Поэтому номинация "Земля открытий", которая была включена в программу премии только в прошлом году, вызвала большой интерес у авторов видеопроектов.
Надежда Явдолюк, член Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник", директор Фестиваля геобрендов "Земля открытий":
"Серебряный Лучник" в Самаре — это не просто награда, а признание проектов, которые действительно меняют общество, помогают решать реальные проблемы и вдохновляют на новые свершения. Проекты, представленные в номинации "Земля открытий", позволяют авторам воспользоваться уникальной возможностью рассказать о регионе, его истории и достопримечательностях, удивительных людях, ярких событиях всей нашей огромной стране".
Традиционно высокую активность проявляют постоянные участники "молодёжной" номинации премии "Серебряный Лучник — Самара" — студенты ПГУТИ и Самарского университета им. Королёва. Важно, что они сильны не только в теории: большинство студенческих работ — уже реализованные проекты. Будущие специалисты отрасли коммуникаций задумались над злободневными темами: что нужно сделать, чтобы повысить престиж научного знания, как привлечь молодёжь к работе на производстве, как Самару сделать Меккой туризма.
Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара":
"Номинация "Лучший студенческий проект" всегда занимала особое место в нашем конкурсе. Конечно, во многом работы ребят пока носят ученический характер, требуют серьёзной проработки. Но важно, что будущие профессионалы видят актуальные социальные проблемы, размышляют над тем, как помочь в решении общественных задач".
Церемония подведения итогов состоялась при поддержке партнёров — Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ) и компании "Логика молока".
Анастасия Беленкова, член экспертного совета премии, председатель НСКВ в Самарской области:
"Так сложилось исторически, что мы являемся давними партнерами "Лучника", потому что смотрим в одну сторону и движемся в одном направлении с премией. Конкурсные работы позволяют понять, какие проблемы значимы для жителей региона, сверить планы Совета с актуальной повесткой, взять в работу новые задачи. Лично меня как эксперта знакомство с проектами "Лучника" всегда обогащает и вдохновляет!"
Татьяна Голуб, член экспертного совета премии, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока":
"В этом году я впервые выступила в роли эксперта, хотя наша компания пять раз участвовала и пятикратно побеждала в самарском "Лучнике". Было очень интересно оказаться "по другую сторону баррикад". Порадовало не только количество, но и качество проектов, представленных на конкурс".
Исполнительная дирекция региональной премии — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Информационные партнёры премии "Серебряный Лучник — Самара": ГТРК "Самара", медиаагентство "Самара 450", ИД "Коммерсантъ" в Самаре, информационное агентство "Волга Ньюс", ГК "Выбери Радио".
Телеканал "Самара 24" покажет торжественную церемонию награждения победителей региональной премии "Серебряный Лучник — Самара". Трансляция из главной студии ГТРК "Самара" выйдет в эфир 1 марта в 11:00 и 21:00 по местному времени. Также церемонию можно будет увидеть онлайн на сайте телеканала по ссылке: https://tvsamara.ru/online/.
Проекты — победители премии "Серебряный Лучник — Самара" за 2025 год
Номинация "Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения"
- "Одержимы наукой", Самарский университет им. Королёва
- "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается", Самарский областной художественный музей
Номинация "Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ"
- "Подвиг, навсегда вписанный в историю", Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
- "Отец Героя. Самарская область", Самарская Губернская Дума, Самарский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", областная газета "Волжская коммуна", Самарский государственный институт культуры
Номинация "Маркетинговые коммуникации"
- "Энергия новых побед", ГТРК "Самара"
Номинация "Корпоративные коммуникации"
- "JetLend: проведение самого яркого IPO в России в 2025 году", агентство "Modifiers"
Номинация "Коммуникации в сфере развития и продвижения территорий"
- "Областная творческая премия имени Б.А. Кожина", книжная компания "Метида"
Номинация "Коммуникации в сфере устойчивого развития: экологические и социальные проекты"
- "НеИгры": трансформация цифрового одиночества подростков в живое сообщество через технологии игропрактики", АНО "Тренинговый Центр Игропрактики"
Номинация "Коммуникации в сфере благотворительности"
- "Елизавето-Варваринское сестричество", благотворительный фонд "Доброделание"
Номинация "Цифровые коммуникации: ИИ, технологии будущего"
- "Опыт популяризации науки и школьного предмета химии", Новокуйбышевская нефтехимическая компания
Номинация "Земля открытий"
- Фильм "Говорит Куйбышев", документальный проект "Неочевидная Самара", медиаагентство "Самара 450", автор и режиссёр Инга Пеннер
Номинация "Лучший студенческий коммуникационный проект"
- "Летящей походкой. От эскизов до прет-а-порте", авторский коллектив студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики
Проекты, отмеченные специальными призами жюри премии
- "Самара — родина слонов", ГТРК "Самара", номинация "Земля открытий"
- "Самый необычный студент России", Самарский государственный институт культуры, номинация "Культурные коммуникации, коммуникации в сфере образования и просвещения"
- "Информационное сопровождение гастролей Шостакович Опера Балет в Бангкоке", Самарский академический театр оперы и балета им. Д. Шостаковича, номинация "Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ"
- "С половником по Самарской области", авторский коллектив "ВолгаPRайм", Самарский университет им. Королёва, номинация "Лучший студенческий проект"
- "Самара — город широкой души", автор Юлия Афанасьева, Самарский университет им. Королёва, номинация "Лучший студенческий проект"
- "Промышленность.GENZ", Самарский университет им. Королёва, номинация "Лучший студенческий проект"
- "Пока не сгорел", авторский коллектив "Волжские гедонисты", Самарский университет им. Королёва, номинация "Лучший студенческий проект"
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.