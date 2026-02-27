16+
Концепция развития пляжей Самары представлена в рамках всероссийской лидерской программы "Архитекторы.рф"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Главный архитектор города Самары Илья Соколов в составе одной из команд седьмого потока лидерской программы "Архитекторы.рф" представил концепцию методических рекомендаций по развитию пляжей Самары и Самарской области. Она основана на анализе существующих пляжных территорий региона и на успешных практиках крупных городов - Москвы, Калининграда, Крыма и Краснодара.

"Волга подарила Самаре и всему региону большое количество уникальных береговых линий - от компактных оазисов до километровых променадов. В этом прелесть и одновременно сложность при эксплуатации этих территорий и управлении ими. Наша задача - дать муниципалитетам, потенциальным инвесторам и проектировщикам четкие принципы формирования комфортных, безопасных и современных пляжей. Определить единые правила и наладить системный подход к содержанию пляжных территорий. В перспективе можно будет масштабировать наш труд на другие регионы", - поясняет главный архитектор города Самары Илья Соколов.

Авторы концепции изучили более 350 береговых территорий в Самаре и регионе - как официальные пляжи, так и "дикие". Их оценили по пяти ключевым признакам, от расположения до нагрузки. Например, отдельно как тип выделены массовые городские пляжи, используемые наиболее интенсивно и насыщенные зонами спорта и отдыха, детскими площадками. Также выделены локальные пляжи, предназначенные для повседневного семейного отдыха, "курортные" с повышенным комфортом и уровнем сервиса, "природные" с минимальными вмешательствами в инфраструктуру и местом под лодочный спуск и пристань катеров, а также территории, пока не имеющие четкого статуса и не являющиеся официальными пляжами.

"Чтобы каждый пляж был востребованным, нужно, прежде всего, грамотное ежедневное и сезонное содержание территорий, а также правильно сформированный пакет сервисов, увязанный с типом территории и ожиданиями гостей. Мы проанализировали пляжный отдых жителей Самары - люди в основном загорают, купаются и отдыхают семьями, играют в волейбол, занимаются йогой, любят водные прогулки. Именно от этого стоит отталкиваться при развитии каждого конкретного пляжа", - добавил Илья Соколов.

Также авторы проанализировали действующие сегодня нормативно-правовые акты по созданию и содержанию пляжей, в том числе касающиеся размещения инклюзивной инфраструктуры, требований МЧС и СанПиН. Итоговые методические рекомендации будут содержать систематизированную нормативную базу и требования к элементам благоустройства, включать лучшие региональные практики, адаптированные под специфику Самарской области. Отдельное внимание будет уделено визуальной идентичности пляжей.

"Проектная команда предусмотрела дизайн-код для пляжных территорий. Считаю, что это в духе времени. Дизайн-код - дополнительный инструмент, который может поспособствовать узнаваемости официальных городских пляжей в соответствии с их типами, - отметил директор МАУ "Самарская набережная", эксперт лидерской программы Архитекторы.рф Артемий Анисимов. - В целом концепция действительно рабочая. Уверен, готовые методические рекомендации со временем позволят нам создать новые пляжи и раскрыть потенциал существующих".

Напомним, в этом году в Самаре планируется открыть девять пляжей общей площадью свыше 162 тысяч квадратных метров. Более чем на 500 единиц будет увеличено количество пляжного оборудования.

