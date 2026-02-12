Юлия Ашуркова: "Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов"

В Самаре завершена юридическая экспертиза нового дизайн-кода уличных торговых объектов. Он будет утвержден до конца первого квартала 2026 года. Для удобства предпринимателей в течение года с момента утверждения будет действовать переходный период - за это время они смогут ознакомиться с новыми правилами и оформить в соответствии с ними свои торговые объекты. Дизайн-код стал одной из тем прямого эфира с первым заместителем главы города Самары Юлией Ашурковой в госпаблике администрации города.

"Самара должна стать красивым и уютным городом, где комфортно жить, работать и отдыхать. И если сейчас неопрятные торговые объекты нередко портят внешний облик улиц, то с внедрением единого дизайн-кода у предпринимателей будут четкие и понятные правила по оформлению своих объектов. Цель - не ограничить бизнес, а помочь ему встроиться в городскую среду, - рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. - Дизайн-код прошел все этапы согласования и в ближайшее время будет официально утвержден и начнет действовать на всей территории областного центра. Это начало системной работы по обновлению городского пространства. Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов".

Новый дизайн-код включает правила расположения уличных киосков и павильонов, включая объекты для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройства прилегающей территории. Также предусмотрены варианты возможных форм торговых объектов в зависимости от их классификации и варианты их соединения между собой. Отдельное внимание уделено вывескам.

"Консультации о порядке работы нового дизайн-кода всех предпринимателей предлагаются в департаменте туризма, предпринимательства и торговли. Главный архитектор Самары Илья Александрович Соколов также готов помочь и объяснить, как привести торговый объект в соответствие с новыми требованиями, чтобы избежать лишних затрат и доработок. Лучшие практики оформления торговых точек будем тиражировать как образцы для подражания", - отметила Юлия Ашуркова.

За нарушение требований к внешнему виду торговых объектов по истечении переходного периода будет применяться система штрафов: для физических лиц - от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 75 тысяч рублей.

Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в группе администрации города по ссылке.