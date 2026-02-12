16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юлия Ашуркова: "Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов" В Тольятти бывшего чиновника приняли на работу с нарушением Юлия Ашуркова: "В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события" Иван Носков сообщил о начале строительства нового детского сада в Куйбышевском районе Заместители главы города Самары расскажут о планах на 2026 год в программе "Прямой диалог"

Муниципалитеты Власть и политика

Юлия Ашуркова: "Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершена юридическая экспертиза нового дизайн-кода уличных торговых объектов. Он будет утвержден до конца первого квартала 2026 года. Для удобства предпринимателей в течение года с момента утверждения будет действовать переходный период - за это время они смогут ознакомиться с новыми правилами и оформить в соответствии с ними свои торговые объекты. Дизайн-код стал одной из тем прямого эфира с первым заместителем главы города Самары Юлией Ашурковой в госпаблике администрации города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Самара должна стать красивым и уютным городом, где комфортно жить, работать и отдыхать. И если сейчас неопрятные торговые объекты нередко портят внешний облик улиц, то с внедрением единого дизайн-кода у предпринимателей будут четкие и понятные правила по оформлению своих объектов. Цель - не ограничить бизнес, а помочь ему встроиться в городскую среду, - рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. - Дизайн-код прошел все этапы согласования и в ближайшее время будет официально утвержден и начнет действовать на всей территории областного центра. Это начало системной работы по обновлению городского пространства. Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов".

Новый дизайн-код включает правила расположения уличных киосков и павильонов, включая объекты для сезонной торговли, вдоль тротуаров и на перекрестках, определяет их габариты, варианты оформления фасадов и информационных конструкций, а также возможные элементы благоустройства прилегающей территории. Также предусмотрены варианты возможных форм торговых объектов в зависимости от их классификации и варианты их соединения между собой. Отдельное внимание уделено вывескам.

"Консультации о порядке работы нового дизайн-кода всех предпринимателей предлагаются в департаменте туризма, предпринимательства и торговли. Главный архитектор Самары Илья Александрович Соколов также готов помочь и объяснить, как привести торговый объект в соответствие с новыми требованиями, чтобы избежать лишних затрат и доработок. Лучшие практики оформления торговых точек будем тиражировать как образцы для подражания", - отметила Юлия Ашуркова.

За нарушение требований к внешнему виду торговых объектов по истечении переходного периода будет применяться система штрафов: для физических лиц - от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 25 тыс. до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 75 тысяч рублей.

Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в группе администрации города по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1