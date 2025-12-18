16+
Говорили складно: в областной столице определили лучших поэтов

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском дворце детского и юношеского творчества прошел 15-й по счету поэтический чемпионат среди школьных команд города.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

На соревнованиях собрались школьники 6-11-х классов, победившие в отборочных этапах. Они выступали в командах по 5 человек. Результат оценивали представители литературных объединений, Союза писателей России, самарской думы.

"Городской поэтический чемпионат объединяет одаренных школьников, их педагогов и профессиональное литературное сообщество Самары. На этот раз состязания посвящены Году защитника Отечества", — отметил председатель гордумы Сергей Рязанов.

Первое место завоевала команда-дебютант "Самарские интеллигенты" школы № 28. Серебро разделили "Вдохновители 96" (школы № 96) и "Гимназисты" (гимназия № 4). Лучшими в авторском творчестве стали Софья Антонова и Мария Васильева из школы № 73.

Фото: Ирина Быкова

"Первое стихотворение я написала в четыре года. С тех пор исследую литературу, свою душу и способы выразить чувства", — рассказала лидер команды "Гимназисты" Диана Зарипова.

Городской поэтический чемпионат проходит благодаря соглашению о сотрудничестве между городским парламентом, департаментом образования и областным отделением Союза писателей России. По итогам финальной игры все команды получили призы от думы Самары.

Более подробный материал читайте в пятницу, 19 декабря, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

