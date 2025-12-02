Глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов ушел в отставку

Собрание представителей Камышлинского района 28 ноября приняло отставку главы муниципалитета Рафаэля Багаутдинова. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале района.
Отмечается, что Багаутдинов, возглавлявший район с 2009 г., подал в отставку по собственному желанию. Депутаты его единогласно поддержали.
Также депутаты утвердили проведение открытого конкурса на замещение должности главы.
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.