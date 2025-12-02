16+
Глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов ушел в отставку

КАМЫШЛА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Собрание представителей Камышлинского района 28 ноября приняло отставку главы муниципалитета Рафаэля Багаутдинова. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале района.

Отмечается, что Багаутдинов, возглавлявший район с 2009 г., подал в отставку по собственному желанию. Депутаты его единогласно поддержали.

Также депутаты утвердили проведение открытого конкурса на замещение должности главы.

