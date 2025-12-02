Глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов ушел в отставку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Собрание представителей Камышлинского района 28 ноября приняло отставку главы муниципалитета Рафаэля Багаутдинова. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале района.