Юлия Ашуркова временно возглавила аппарат мэрии Самары В Самаре определили первых инвесторов, которые будут реставрировать объекты культурного наследия Городские службы Самары переведены на усиленный режим работы в связи с ожиданием залповых снегопадов Создание рекреационной зоны с выходом к реке обсудили с жителями Самары Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование благодаря нацпроекту "Семья" в 2026 году

Муниципалитеты Власть и политика

Юлия Ашуркова временно возглавила аппарат мэрии Самары

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова с 31 января 2026. временно исполняет обязанности руководителя аппарата администрации города, сообщает samara.mk.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее пост покинул Владимир Терентьев, проработавший с декабря 2024 г. и ранее занимавший аналогичную должность с 2012 по 2018 годы. Он ушел по собственному желанию.

Кто станет руководителем аппарата на постоянной основе, будет объявлено позже.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

