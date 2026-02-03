Юлия Ашуркова временно возглавила аппарат мэрии Самары

Первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова с 31 января 2026. временно исполняет обязанности руководителя аппарата администрации города, сообщает samara.mk.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ранее пост покинул Владимир Терентьев, проработавший с декабря 2024 г. и ранее занимавший аналогичную должность с 2012 по 2018 годы. Он ушел по собственному желанию.
Кто станет руководителем аппарата на постоянной основе, будет объявлено позже.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.