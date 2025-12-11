16+
Муниципалитеты Власть и политика

Принят бюджет Тольятти на 2026 год

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 10 декабря, на заседании Думы Тольятти депутаты утвердили в первом и втором чтении бюджет города на 2026 г. и плановый период 2027–2028 годов.

В соответствии с принятым решением доходы Тольятти в предстоящем году составят 16, 417 млрд руб., расходы — 17,037 млрд рублей.

"Да, бюджет пока дефицитный, но мы с коллегами поставили перед собой задачу в течение года исправить эту ситуацию, — написал в своем Телеграм-канале мэр Автограда Илья Сухих. — 
Согласительная комиссия с участием депутатов отработала качественно и плодотворно. Благодарю коллег за конструктивный подход и взвешенные инициативы. В результате расходы города в 2026 году увеличены на 270,5 млн рублей. В эту сумму вошли и предложения депутатского корпуса, и мероприятия, заявленные надзорными органами, и не учтенные в первом чтении потребности отдельных наших департаментов".

Дополнительные средства предусмотрены на восстановление ограждений школ и разрушенных искусственных дорожных неровностей возле образовательных учреждений; на обеспечение подходов к пешеходным переходам в местах подтоплений; на первоочередные ремонтные работы в ДК "Тольятти" и восстановление парапетных плит в КЦ "Автоград"; на первый этап обустройства пляжа "Волжский замок", благоустройство исторического сквера "Маяк", сквера в 4-м квартале и на "Поле чудес", благоустройство площади театра "Колесо". Также заложены расходы на содержание универсальных спортивных площадок с искусственной травой на школьных территориях. 

