На заседании гордумы утвердили Стратегию развития Самары до 2036 года

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 26 ноября, на заседании Самарской городской думы утвердили Стратегию развития Самары до 2036 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Носков.

"Без малого год мы вместе создавали этот документ, вносили предложения, пожелания, обсуждали, какой мы хотим видеть Самару через 10 лет", — сказал он.

Глава города подчеркнул, что Стратегия — живой документ.

"Мы, безусловно, будем стремиться к исполнению всех ее пунктов. Стратегия делится на два этапа по пять лет. На первом этапе стоит задача ввести в эксплуатацию 11 школ, 3 детских сада, благоустроить 75 общественных территорий, построить и реконструировать 9 спортивных объектов, 5 учреждений культуры и 8 объектов дорожного хозяйства", — прокомментировал Иван Носков.

Он также рассказал, что реализация Стратегии официально начнется со следующего года, однако фактически она уже работает.

"При поддержке правительства Самарской области и губернатора планируем начать строительство детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти и проспекта Карла Маркса, детсада в ЖК "Амград", спроектировать новый корпус школы "Яктылык" на Александра Матросова, выполнить капитальный ремонт школы № 13 с ремонтом пристроя, школы № 140, школы № 8. Запустим ФОК в пос. Прибрежном, выполним реконструкцию пищеблока Центра "Заря", строительство нового музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием, начнем подготовку проекта  реконструкции дома культуры в поселке Зубчаниновка", — перечислил мэр.

В заключение он поблагодарил всех, кто принимал активное участие в разработке, обсуждении и утверждении Стратегии.

"Считаю, что мы вместе сделали первый важный шаг к достижению цели — к юбилейному 2036 году вывести Самару в топ-5 городов-миллионников России", — резюмировал Иван Носков.

