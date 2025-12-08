Врио главы Камышлинского района назначен Айдар Зарипов

Временно исполняющим полномочия главы муниципального района Камышлинский назначен Айдар Зарипов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.
Напомним, что возглавлявший Камышлинский район с 2009 г. Рафаэль Багаутдинов подал в отставку по собственному желанию.
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.