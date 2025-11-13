16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из лагеря в школу: как самарские дети провели лето и встретили осень В Тольятти введут туристический налог с 2026 года Максим Девятов: "Увидел в Новокуйбышевске много застарелых проблем" Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре Георгий Выводцев назначен врио главы Отрадного с 10 ноября

Муниципалитеты Власть и политика

Из лагеря в школу: как самарские дети провели лето и встретили осень

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре продолжат ремонтировать и создавать детские лагеря, а также увеличат количество мест для их отдыха. Эту тему и результаты школьной приемной кампании обсудили в городской думе на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

Фото: предоставлено пресс-службой Думы го Самара

В июне около 15 тыс. детей отдохнули в 193 лагерях дневного пребывания. Также летом в Самаре функционировали 8 муниципальных загородных организаций, где оздоровились более 9,5 тыс. ребят.

Количество мест для детского отдыха будут увеличивать за счет реконструкции старых и создания новых лагерей. Об этом рассказал председатель думы Сергей Рязанов.

"Минувшим летом все подобные учреждения были заполнены. В 2026-м после реконструкции пищеблока и обеденного зала откроем "Зарю". Это позволит увеличить число отдыхающих на 1,5 тысячи, — сообщил он. — В 2027 году планируем восстанавливать и другие учреждения. Рассмотрим создание круглогодичных лагерей".

Для детей, которые предпочли провести лето дома, устраивали занятия на дворовых площадках. За 3 месяца департамент спорта провел 35 мероприятий с общим охватом более 5 тыс. человек, акцию "Выходные с ГТО".

В новом учебном году школы Самары набрали 11 283 первоклассника. Наиболее востребованы учреждения, рядом с которыми идет активное строительство жилья. В густонаселенных микрорайонах открыли 783 дополнительных места в первых классах.

"При этом общая заполняемость начальных классов снизилась. Эту негативную тенденцию можно превратить в возможности: свободные помещения и здания будем выделять под дополнительное образование, занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья", — рассказал председатель думского профильного комитета Вячеслав Звягинцев.

На заседании комитета рассмотрели исполнение за девять месяцев муниципальных программ "Самара — детям", "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" и "Самара социальная".

"Четко понимаем, какие тенденции ожидают нас в следующем году, видим точки, на которые нужно обратить внимание при формировании городского бюджета на ближайшие годы", — резюмировал Звягинцев.

Более подробный материал читайте в пятницу, 14 ноября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30