Из лагеря в школу: как самарские дети провели лето и встретили осень

В Самаре продолжат ремонтировать и создавать детские лагеря, а также увеличат количество мест для их отдыха. Эту тему и результаты школьной приемной кампании обсудили в городской думе на заседании комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту.

В июне около 15 тыс. детей отдохнули в 193 лагерях дневного пребывания. Также летом в Самаре функционировали 8 муниципальных загородных организаций, где оздоровились более 9,5 тыс. ребят.

Количество мест для детского отдыха будут увеличивать за счет реконструкции старых и создания новых лагерей. Об этом рассказал председатель думы Сергей Рязанов.

"Минувшим летом все подобные учреждения были заполнены. В 2026-м после реконструкции пищеблока и обеденного зала откроем "Зарю". Это позволит увеличить число отдыхающих на 1,5 тысячи, — сообщил он. — В 2027 году планируем восстанавливать и другие учреждения. Рассмотрим создание круглогодичных лагерей".

Для детей, которые предпочли провести лето дома, устраивали занятия на дворовых площадках. За 3 месяца департамент спорта провел 35 мероприятий с общим охватом более 5 тыс. человек, акцию "Выходные с ГТО".

В новом учебном году школы Самары набрали 11 283 первоклассника. Наиболее востребованы учреждения, рядом с которыми идет активное строительство жилья. В густонаселенных микрорайонах открыли 783 дополнительных места в первых классах.

"При этом общая заполняемость начальных классов снизилась. Эту негативную тенденцию можно превратить в возможности: свободные помещения и здания будем выделять под дополнительное образование, занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья", — рассказал председатель думского профильного комитета Вячеслав Звягинцев.

На заседании комитета рассмотрели исполнение за девять месяцев муниципальных программ "Самара — детям", "Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста" и "Самара социальная".

"Четко понимаем, какие тенденции ожидают нас в следующем году, видим точки, на которые нужно обратить внимание при формировании городского бюджета на ближайшие годы", — резюмировал Звягинцев.

